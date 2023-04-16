陽光、綠地、木棉花　三星鄉木棉花祭親子共遊寫生

宜蘭三星長年有雨，今天是難得的大晴天，350多位國中小學生與家長來到安農溪畔的驛站，在陽光下欣賞盛開的木棉花，席地野餐，拿起畫筆與畫紙寫生，記錄難得的親子時光。三星鄉公所表示，今年是第一次辦木棉花祭活動，參與民眾反應熱烈，明年有機會續辦。

鄉公所指出，三星鄉安農溪落羽松聞名全台，驛站旁還有一條木棉花道，每年3、4月是木棉花盛開季節，今年為了推陳出新，首度舉辦木棉花祭活動，邀請大洲、萬富、大隱、憲明、三星5所國小，以及三星國中的學生，與家長一起到木棉花道寫生。

鄉長李志鏞說，今天的活動是為了讓親子共樂，鼓勵家長陪孩子多走出戶外，並不是寫生比賽，也不設名次；特別邀請在地安農溪九九樂團，用薩克斯風、小提琴、電子琴搭配人聲演唱，讓寫生的親子得到美景與音樂的視覺、聽覺雙重享受。

約有350人報名參加，許多父母和子女一同寫生，也有不少阿公阿嬤陪孫子孫女；公所提供早餐與午餐，一些家長攜帶野餐墊，甚至有人搭起帳篷遮陽。活動結束後約200人將完成的畫作交給公所，也有學生將未完成的作品帶走，打算修繕細節。