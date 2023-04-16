快訊

台灣人最常搜尋國家曝光！南韓僅排第2 網見冠軍直呼：沒懸念

明起口罩大鬆綁 醫療院所仍強制 降級後疫苗、藥物仍公費

大陸「五一」出境遊「火得一塌糊塗」 台灣業者吃不到

台東市歷史建築修復啟用 藍綠拚立委3人同框

中央社／ 台東縣16日電

台東歷史建築市長公館及台東市長官舍建築群修復完工，市公所今天舉行啟用典禮，縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪出席，前市長張國洲、賴坤成也到場，藍綠下屆台東立委參選人同框。

台東縣歷史建築市長公館及台東市長官舍建築群，今天舉行修復完工啟用典禮，藍營有意參選立委的張國洲受邀出席，綠營立委劉櫂豪也受邀到場致詞及剪綵，參與綠營初選的賴坤成則以前市長、前立委的身分到場，也上台致詞。

台東市長陳銘風致詞時表示，市長公館及台東市長官舍建築群自民國93年成立藝文園區並命名為寶町藝文中心，且於94年榮獲內政部營建署魅力城鄉大獎；市長公館於91年12月登錄為台東縣歷史建築，而台東市長官舍建築群在101年5月登錄為台東縣歷史建築。

從88年以來歷經4次整修，這次修復工程於108年完成規劃設計階段，修建期程自110年7月1日申報開工進行修復、工期450天，於111年9月26日竣工完成，總經費逾新台幣4800萬元。

陳銘風指出，這次修復以修舊如舊的精神，希望恢復日治時期日本官舍建築風貌，特別將市長公館大門、格子窗、炊事場等原汁原味呈現，內部有一張老照片為日治時期末代街長全家合影，可以窺見市長公館原貌，今天大合照時也將擇同一處，跨時空今昔對照。

賴坤成表示，這棟頹廢數十年的日式宿舍，20多年前他擔任市長時力主保留，並以僅有的500萬元修繕，邀請日本「飛驒工匠」來做技術指導，吸引關注，連日本媒體都前來採訪，在後任市長持續努力下，才有今天風貌。

歷史建築 台東

延伸閱讀

台東市長官舍建築群完工 藍綠3立委參選人同席觀禮

相關新聞

中橫關原段明天增1時段放行 目標11月底前解除夜間管制

台8線中橫公路117.4公里關原災害路段邊坡坍方，至今修繕約1年，公路總局考量用路人與施工需求，原先開放4個時段通行，不...

蘭嶼、綠島垃圾爆滿 議員促加速轉運

台東離島蘭嶼、綠島垃圾爆滿，縣議員要求加速轉運，縣環保局表示，近期已完成綠島、蘭嶼垃圾轉運標案，年底前將分別轉運2000...

研究南澳巨石 四結學童進全國科展

宜蘭四結國小學生去年暑假到南澳神秘沙灘玩，發現1顆巨石並非一體成形，而是由好多塊大小不一的石頭拼接組成，組成團隊進行研究...

匿名調查施政滿意度 花縣府告誹謗

網路近日出現「花蓮日出香榭大道施政滿意度調查」，提到香榭大道完工不久就出現溝蓋破損、路面高低差等諸多問題，花蓮縣府認為未...

全國新住民健走 3千人聚潮境公園

全國新住民健走暨嘉年華會昨在基隆潮境公園舉行，內政部長林右昌到場，雖然下著小雨但民眾熱情不減，吸引3千民眾參與，從碧砂漁...

南方澳第一鮪 224萬拍出

宜蘭南方澳近10年捕到最重的第一條黑鮪魚達320公斤，昨天上午由縣長林姿妙主持拍賣，由台北的壽司店三多屋拍下，以每公斤7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦