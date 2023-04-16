台東市歷史建築修復啟用 藍綠拚立委3人同框

台東歷史建築市長公館及台東市長官舍建築群修復完工，市公所今天舉行啟用典禮，縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪出席，前市長張國洲、賴坤成也到場，藍綠下屆台東立委參選人同框。

台東縣歷史建築市長公館及台東市長官舍建築群，今天舉行修復完工啟用典禮，藍營有意參選立委的張國洲受邀出席，綠營立委劉櫂豪也受邀到場致詞及剪綵，參與綠營初選的賴坤成則以前市長、前立委的身分到場，也上台致詞。

台東市長陳銘風致詞時表示，市長公館及台東市長官舍建築群自民國93年成立藝文園區並命名為寶町藝文中心，且於94年榮獲內政部營建署魅力城鄉大獎；市長公館於91年12月登錄為台東縣歷史建築，而台東市長官舍建築群在101年5月登錄為台東縣歷史建築。

從88年以來歷經4次整修，這次修復工程於108年完成規劃設計階段，修建期程自110年7月1日申報開工進行修復、工期450天，於111年9月26日竣工完成，總經費逾新台幣4800萬元。

陳銘風指出，這次修復以修舊如舊的精神，希望恢復日治時期日本官舍建築風貌，特別將市長公館大門、格子窗、炊事場等原汁原味呈現，內部有一張老照片為日治時期末代街長全家合影，可以窺見市長公館原貌，今天大合照時也將擇同一處，跨時空今昔對照。

賴坤成表示，這棟頹廢數十年的日式宿舍，20多年前他擔任市長時力主保留，並以僅有的500萬元修繕，邀請日本「飛驒工匠」來做技術指導，吸引關注，連日本媒體都前來採訪，在後任市長持續努力下，才有今天風貌。