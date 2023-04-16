中橫關原段明天增1時段放行 目標11月底前解除夜間管制

台8線中橫公路117.4公里關原災害路段邊坡坍方，至今修繕約1年，公路總局考量用路人與施工需求，原先開放4個時段通行，不過明天開始，將再增加下午5時至5時10分時段放行，通行時間現場皆有人員管制。公路總局預計在11月底前解除關原段夜間管制，明年完成邊坡復建工程。

中橫公路關原段去年4月受地震及持續降雨影響，導致邊坡崩塌，大量土石壓毀明隧道與路基，道路只能中斷。經公路總局搶修後，台8線114.6公里至120.6公里（關原至金馬隧道）路段，每天開放4個時段通行，分別為上午7時至8時、10時至10時10分、中午12時至下午1時及下午3時至3時10分。

公路總局太魯閣工務段指出，由於施工有一定的進展，關原段邊坡安全略有提升，經過滾動檢討，並考量用路人需求，因此多開放一個時段。自明天起，除了原本的放行時段，增加下午5時至5時10分通行，每天共有5個時段，其餘時段封閉。

太魯閣工務段長詹晨耀表示，目前工程持續刷除關原段浮石與加固路基，仍在搶修復建階段，設定目標要在今年11月底前，解除夜間管制，希望能在明年做完搶修復建工程；至於是否要做明隧道，還需要看邊坡狀況再做討論。

另外，放行期間如遇強降雨、濃霧無法監看邊坡等天候狀況不佳，或持續落石有擴災之虞時，搶修團隊不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。

詹晨耀說，請用路人依放行時段前，準時到管制點等候耐心配合，小心駕駛依序通過；由於山路路幅狹窄、彎道多，提醒駕駛善用反射鏡，查看對向是否有來車，避免兩車卡在山路上，增加危險。