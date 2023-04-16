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花蓮市百年瓊崖海棠綠色隧道 獲中央挹注經費改善

中央社／ 花蓮縣16日電

花蓮市明禮路旁種植數10棵百年瓊崖海棠，夾道成蔭，深具地方文史意義，花蓮市公所爭取營建署新台幣600萬元經費投入改善工程，期盼提升景觀，再現百年風華。

花蓮市明禮路上的公園路至中正路口兩側種有瓊崖海棠，是1909年日本政府為了慶祝台灣總督府花蓮港醫院落成而栽種的紀念樹。這條百年綠廊，記載花蓮的歷史，是縣政府列管的保護樹木，也是台灣唯一的瓊崖海棠綠色隧道

由於樹穴圍籬、木棧景觀平台毀損等，影響樹木與民眾安全，花蓮市公所經多年努力，成功爭取內政部營建署600萬元經費投入改善工程。

市長魏嘉彥透過新聞稿表示，瓊崖海棠綠色隧道早期由公所建置故事地圖走廊，原有木棧景觀平台設置多年，木頭材質久經日曬雨淋，多處欄杆及平台已有損壞及腐朽等情形，且綠蔭伴隨著地面生苔濕滑問題，已影響民眾通行安全。

建設課長徐國城指出，公所爭取內政部營建署112年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型補助計畫，規畫改善既有景觀平台、完善醫院周圍無障礙坡道及改善花崗街人行道，並串聯北側近美崙溪畔河濱公園，進行綠化及設施改善；老樹保育方面，也將於工程計畫中，一併針對樹穴進行整理。整體工程預計於年中發包，工期約為4個月。

市公所希望能在保護老樹的原則下，營造兼具安全友善和綠色永續的步行環境；將連結老樹、周邊景點以及學區，融入在地歷史、藝術及環境教育，吸引更多民眾及觀光客前來走讀花蓮。

花蓮 綠色隧道 內政部

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