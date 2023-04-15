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曾獲醫療奉獻獎 門諾醫院獲贈2輛山巡車充實偏鄉醫療

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
統一企業集團發言人凃忠正(左２)代表捐贈山巡車與手持式驗光機給門諾醫院。圖／門諾醫院提供
統一企業集團發言人凃忠正(左２)代表捐贈山巡車與手持式驗光機給門諾醫院。圖／門諾醫院提供

花蓮門諾醫院於1948成立山地巡迴醫療隊，將醫療資源送到偏鄉和原住民部落，曾獲得第9屆醫療奉獻獎。長達75年來，山地巡迴醫療車載著醫護人員走遍需要的角落，每年行駛里程數超過10萬公里，耗損率極高，為充實山巡醫療設備，統一集團捐贈總價400萬元的兩輛山巡車及醫療器材，為偏鄉醫療盡心力。

門諾醫院山地巡迴醫療隊早年由宣教士薄柔纜帶領，到東部山地部落為原住民看病，當時交通不發達，團隊經常翻山越嶺、跋山涉水，背負醫療器材、食物及日用品，一連10小時不停歇，千辛萬苦只為醫好病人，「需要在哪裡，門諾就在哪裡」。

門諾醫院表示，當年因資源有限，首輛山巡車還是改裝軍用卡車而成，75年來，每輛山巡車的行駛里程數，年平均超過10萬公里，等於每天要超過273公里的里程，相當驚人。也因奉獻偏鄉醫療，山巡隊曾獲第9屆醫奉獎團體醫療奉獻獎，且門諾歷來11位醫療奉獻獎得主，幾乎都曾是山地醫療隊的一員。

統一企業集團得知門諾山巡醫療隊用心投入偏鄉，山巡車的耗損率高，且花東醫療資源不足，近日由集團發言人凃忠正代表，捐贈總價400萬元的兩輛新車及手持式驗光機等醫療器材，成為山巡團隊生力軍。

門諾會醫療財團法人總執行長張文信說，門諾醫院自創院起就成立山巡隊，目前每天有醫師、護理師、藥師及營養師組成的團隊，前進縣內的卓溪、萬榮、玉里及瑞穗，在醫療缺乏的山地部落，提供視力保健、行動早療、矯具義肢及多項社區健康、篩檢等診療服務。

目前常態性山巡車共8輛，因里程數累積快，耗損率高，感謝統一集團捐贈，送愛到偏鄉，一同築起完善醫療網路，守護偏鄉居民身心健康。

花蓮門諾醫院山地巡迴醫療隊曾獲醫療奉獻獎，因山巡車耗損率高，近日獲統一集團捐贈兩輛車，成為山巡團隊生力軍。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院山地巡迴醫療隊曾獲醫療奉獻獎，因山巡車耗損率高，近日獲統一集團捐贈兩輛車，成為山巡團隊生力軍。圖／門諾醫院提供

偏鄉 里程數 團隊

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