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兩潭自行車道優化 花蓮港景觀橋至曙光橋更新彩色鋪面

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府近日在花蓮港景觀橋至曙光橋間的路段鋪設彩色瀝青，優化道路，施工期間將封路。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府近日在花蓮港景觀橋至曙光橋間的路段鋪設彩色瀝青，優化道路，施工期間將封路。圖／花蓮縣政府提供

連接花蓮縣七星潭和鯉魚潭的兩潭兩鐵自行車道，沿線景致優美，是許多民眾騎單車、路跑、散步的好去處，花蓮縣政府向中央爭取到2000萬元補助優化，近日進行花蓮港景觀橋至曙光橋頭的鋪面更新，將鋪設彩色瀝青，預計施工到月底，施工期間該路段封閉，必須繞道通行。

花蓮縣政府觀光處提出「洄瀾漫波兩潭兩鐵路線周邊環境改善計畫」，獲交通部公路總局補助2000萬元，今年2月開工施工優化兩潭兩鐵自行車道，包括重鋪港口路段鋪面、畫設自行車道路面標誌、改善護欄等，預計工期150天。

近日施作花蓮景觀橋到曙光橋頭旁的228和平廣場路段，觀光處長張志翔說，即日起到30日將施工更新鋪面，這項工程經費741萬元，最大亮點是專用道的路段將以彩色瀝青重鋪，更新路面約2.2公里，月底完成後，不但能提升道路品質，也可望帶給民眾不同的視覺體驗。

由於施工區域是民眾從事騎車、路跑等休閒活動的重要路段，考量安全，施工時必須封路，觀光處請民眾配合，這段期間繞道通行，也會請廠商盡速完成，減少民眾不便。

張志翔，整體改善工程是以「友善的自行車騎乘環境」為目標，針對路線引導性、安全性及協調性，優化相關硬體設施，達到更安全、舒適與具自然景觀性，提供在地民眾與遊客更完善的休憩空間。

花蓮 自行車 車道

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