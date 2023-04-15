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基隆市府發言人余治明接國民黨基隆青工會總會長

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府發言人余治明接國民黨基隆青工會總會長。圖／國民黨基隆市黨部提供
基隆市府發言人余治明接國民黨基隆青工會總會長。圖／國民黨基隆市黨部提供

國民黨去年在基隆市由市長謝國樑拿回執政權後，積極推動各項青年人才培力，基隆青工會總會長今天由基隆市府發言人余治明接任，七區新任會長也都由年輕人擔任，國民黨市黨部表示，展現重視年經人的態度。

國民黨基隆市黨部今天辦理青工會總會長及各區會長授證，全國青工總會秘書長吳禹辰及新北市青工總會長葉瀚謙到場觀禮。典禮邀請SSS熱舞隊及基隆市跆拳協會小朋友演出，展現青春活力。

主委吳國勝說，基隆是一個非常重視年輕人意見的城市，謝市長成立青年委員會，青年代表可透過參與公共事務發聲、參與政策制定，國民黨會持續推動各項青年人才培力及輔導，吸引更多有公共參與熱誠的優秀青年加入國民黨。

吳國勝表示，青工會總會要廣納各領域的青年代表，吸取青年意見，並接軌在學青年、社會青年，結合民間相關社團、政府機關及學校，推動社會青年聯繫及服務工作。

余治明指出，去年底基北北桃四座城市，重返藍天，可以說是相當漂亮的一場勝利，國民黨的勝利，「是那些充滿想法與行動力的年輕人回來了」。

余治明並說，他訂下「在地認同、社會公益、青年培力」這12字的方略，要替國民黨的青年，打下扎實的理論與實用基礎，培養優秀的黨內人才。

基隆市府發言人余治明接國民黨基隆青工會總會長。圖／國民黨基隆市黨部提供
基隆市府發言人余治明接國民黨基隆青工會總會長。圖／國民黨基隆市黨部提供
基隆市府發言人余治明（右）接國民黨基隆青工會總會長。圖／國民黨基隆市黨部提供
基隆市府發言人余治明（右）接國民黨基隆青工會總會長。圖／國民黨基隆市黨部提供

青年 國民黨 基隆

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