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基市府提5月拜會商討基隆升格 林右昌：那個再說

中央社／ 基隆15日電

基隆市政府發言人余治明日前舉行記者會指出，市府預計5月拜會內政部長林右昌，商討基隆市升格直轄市議題，對此，林右昌今天出席新住民健行活動表示，「那個再說」。

「112年全國新住民健行暨嘉年華」上午在基隆市潮境公園舉行，活動開始時下起細雨，現場除有許多各國美食攤位外，移民署基隆市服務站、基隆市警察局等單位也擺攤宣導，主辦單位並安排異國風情表演。

林右昌接受媒體聯訪表示，新住民是台灣社會很重要的一部分，新住民業務也是內政部的工作，他過去擔任基隆市長時，每年都會參加這項活動，今天一方面以新的身分內政部長參與盛會，另外也回來看看老朋友。

媒體追問，基隆市政府預計5月要前往內政部拜會，林右昌說，那個再說。

基隆市議會議長童子瑋出席時受訪表示，基隆市本來就是多元、開放和包容的族群，呈現異國文化，是座融合多元文化的城市，也符合海港精神，「大家都是台灣人，大家都是基隆人」，希望大家一起共好。

基隆市政府民政處長張淵翔指出，基隆市有近2萬名新移民，新移民和基隆市民不分彼此，共同參加健行和嘉年華，將服裝、美食帶來基隆市最美的潮境公園，市府營造有愛城市，從新移民融入基隆市開始。

新移民 林右昌

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