影／綠島垃圾爆滿 環保局：已簽約年底前轉運2000公噸

台東離島蘭嶼、綠島垃圾爆滿，台東縣縣議員要求加速轉運離島垃圾，縣環保局表示，上月底、本月初已完成綠島、蘭嶼垃圾轉運標案，年底前將分別轉運2000、1500公噸垃圾回本島處理，解決離島垃圾危機。

台東綠島、蘭嶼是國內觀光旅遊熱門景點，但垃圾仰賴民間船運送回本島焚燒，台東縣議會上月通過縣府所提，墊付環保署補助垃圾處理費1431萬元，多名縣議員憂心離島垃圾爆滿，質詢環保局長郭建成，要求解決垃圾危機。

「綠島垃圾掩埋場已滿出來了！」縣議員王姷力憂心指出，綠島即將進入旅遊旺季，環保局應加快速度，請投標廠商盡快整理打包、清運垃圾，否則遇東北季風、下雨，垃圾飄到海上將造成新汙染，這對綠島環境影響非常大。

台東縣環保局副局長陳炳伸表示，二離島轉運計畫上月底、本月上旬皆已完成發包，目前綠島已簽約，蘭嶼預計本月21日完成簽約，廠商簽約後，機具即開始進場，先以太空包完成垃圾打包，預計5月開始轉運垃圾回本島處理。