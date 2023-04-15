快訊

中共軍演讓兩岸觀光又無解 蔡英文拚600萬旅客恐跳票

國稅局認證「藝起發光」沒逃稅！宋逸民現身喊話阿Ben

林右昌參加全國新住民嘉年華 潮境公園3千人享異國美食

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
全國新住民健走暨嘉年華會今天上午在基隆潮境公園舉行。記者游明煌／攝影
全國新住民健走暨嘉年華會今天上午在基隆潮境公園舉行。記者游明煌／攝影

全國新住民健走暨嘉年華會今天上午在基隆潮境公園舉行，內政部長林右昌也到場，雖然下著小雨但民眾熱情不減，吸引3千民眾參與，從碧砂漁港健走到潮境公園，全國十多縣市新住民齊聚一堂，享受美食、欣賞舞蹈表演，充滿異國風情，

中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲說，今年是第8年辦理，非常感謝體育署大力支持，今年與國際蘭馨交流協會中華民國總會合辦，吸引3千多民眾，來自全國台中、屏東、花蓮、宜蘭、新北等十多個縣市的新住民都來參加。

鄭錦洲表示，現場有34攤菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、印尼等東南亞美食，民眾都大排長龍，摸彩品有20多輛腳踏車等豐富獎品。美食有粉捲五花肉、香炒白玉條、涼拌河粉、越式炸餛飩等都很受歡迎，來自各地的新住民齊聚，新住民就像兄弟姊妹一樣，吃著異國美食。

今天雖然小著小雨，但民眾熱情不減，從碧砂漁港出發，很多全家一起出動，健行到潮境公園，沿途可欣賞海景。

今天活動由中華民國縣市體育會聯合總會主辦，基隆市體育會承辦，協辦有台灣體育總會、協和發電廠、海科館、基隆市商業總會、慶安宮等。新住民都穿上自己家鄉的傳統服飾表演舞蹈，獲得滿場掌聲。

林右昌說，新住民是台灣社會很重要的一部分，新住民是內政部的工作，過去他擔任市長就都每年來參加，今天是以新的身分內政部長出席，也回來看看老朋友。

基隆市政府民政處長張淵翔代表出席，他說，盼新住民與市府一起努力，打造基隆為亞洲最有愛的城市。

全國新住民健走暨嘉年華會今天上午在基隆潮境公園舉行。記者游明煌／攝影
全國新住民健走暨嘉年華會今天上午在基隆潮境公園舉行。記者游明煌／攝影
全國新住民健走暨嘉年華會今天上午在基隆潮境公園舉行。記者游明煌／攝影
全國新住民健走暨嘉年華會今天上午在基隆潮境公園舉行。記者游明煌／攝影
全國新住民健走暨嘉年華會今天上午在基隆潮境公園舉行。記者游明煌／攝影
全國新住民健走暨嘉年華會今天上午在基隆潮境公園舉行。記者游明煌／攝影
全國新住民健走暨嘉年華會今天上午在基隆潮境公園舉行。記者游明煌／攝影
全國新住民健走暨嘉年華會今天上午在基隆潮境公園舉行。記者游明煌／攝影

新住民 基隆 體育

延伸閱讀

林右昌：虛坪、公設 二個月提改革方向

20萬戶社宅承諾跳票？ 林右昌：年底可達成

透露住宅虛坪改革進度 林右昌：二個月後提出方案

平均地權條例修法有效？ 林右昌：六都僅高雄房價仍上漲

相關新聞

宜蘭南方澳第一鮪！ 拍賣總價224萬元近年最高

近10年最重的320公斤南方澳第一鮪今天上午9時拍賣，由台北的壽司店三多屋拍下，每公斤7000元，總價224萬元是近年最...

影／綠島垃圾爆滿 環保局：已簽約年底前轉運2000公噸

台東離島蘭嶼、綠島垃圾爆滿，台東縣縣議員要求加速轉運離島垃圾，縣環保局表示，上月底、本月初已完成綠島、蘭嶼垃圾轉運標案，...

林右昌參加全國新住民嘉年華 潮境公園3千人享異國美食

全國新住民健走暨嘉年華會今天上午在基隆潮境公園舉行，內政部長林右昌也到場，雖然下著小雨但民眾熱情不減，吸引3千民眾參與，...

王鼎之書藝章法公式 4月底前台東美術館展出

書畫家王鼎之的「篆象」書體自成一格，積累40多年經驗獨創的書畫藝術「書藝章法公式」，即日起至4月30日止，在台東美術館開...

基隆漏水率全台第二！爆水管2年943件 謝國樑：加速汰換

基隆市政府統計自來水破管搶修案件，2021年1月到2023年4月共943件，每天都有破管案件發生，只要發生或接獲民眾報案...

看櫻木花道平交道 太麻里車站景觀廊道 暑假前開放

台東太麻里知名打卡景點「櫻木花道平交道」，民眾從火車站徒步須15至20分鐘。鄉公所爭取近130萬元與台鐵合作，打造150...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦