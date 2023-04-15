林右昌參加全國新住民嘉年華 潮境公園3千人享異國美食

全國新住民健走暨嘉年華會今天上午在基隆潮境公園舉行，內政部長林右昌也到場，雖然下著小雨但民眾熱情不減，吸引3千民眾參與，從碧砂漁港健走到潮境公園，全國十多縣市新住民齊聚一堂，享受美食、欣賞舞蹈表演，充滿異國風情，

中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲說，今年是第8年辦理，非常感謝體育署大力支持，今年與國際蘭馨交流協會中華民國總會合辦，吸引3千多民眾，來自全國台中、屏東、花蓮、宜蘭、新北等十多個縣市的新住民都來參加。

鄭錦洲表示，現場有34攤菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、印尼等東南亞美食，民眾都大排長龍，摸彩品有20多輛腳踏車等豐富獎品。美食有粉捲五花肉、香炒白玉條、涼拌河粉、越式炸餛飩等都很受歡迎，來自各地的新住民齊聚，新住民就像兄弟姊妹一樣，吃著異國美食。

今天雖然小著小雨，但民眾熱情不減，從碧砂漁港出發，很多全家一起出動，健行到潮境公園，沿途可欣賞海景。

今天活動由中華民國縣市體育會聯合總會主辦，基隆市體育會承辦，協辦有台灣體育總會、協和發電廠、海科館、基隆市商業總會、慶安宮等。新住民都穿上自己家鄉的傳統服飾表演舞蹈，獲得滿場掌聲。

林右昌說，新住民是台灣社會很重要的一部分，新住民是內政部的工作，過去他擔任市長就都每年來參加，今天是以新的身分內政部長出席，也回來看看老朋友。