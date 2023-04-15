快訊

考生注意！分發入學各系名額公告 這系採地理誤植物理

影／日相岸田文雄助選驚傳爆炸聲！警方壓制1男 現場畫面曝

比年輕人更黏手機！這群人手機送修9成希望「立刻到手」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭南方澳第一鮪！ 拍賣總價224萬元近年最高

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
捕獲320公斤第一鮪的再發68號船長李家豪吊掛該鮪。記者陳敬丰／攝影
捕獲320公斤第一鮪的再發68號船長李家豪吊掛該鮪。記者陳敬丰／攝影

近10年最重的320公斤南方澳第一鮪今天上午9時拍賣，由台北的壽司店三多屋拍下，每公斤7000元，總價224萬元是近年最高。三多屋負責人李弈立表示，今年是連續第三年標下，可謂「志在必得」，希望能多多幫助漁民

蘇澳籍漁船再發68號4月11日上午8時許，在釣魚台附近的台日漁業協定海域作業，以延繩釣捕獲這條黑鮪，當下秤重約190公斤，立刻向蘇澳漁會通報，啟程返港，12日凌晨2時50分許回到南方澳漁港，上午8時半由漁會人員秤重，為320公斤。

蘇澳漁會總幹事陳春生表示，該鮪符合180公斤以上、活魚上鉤且為蘇澳籍漁船捕獲3項要件，是今年「南方澳第一鮪」，也是近10年最重的第一鮪。

今天上午9時15分許，宜蘭縣長林姿妙助攻，在南方澳第三魚貨拍賣市場拍賣第一鮪，現場約有10多家業者競標，由於鮪魚較大，總價高，業者喊價有所保留，最後由三多屋以和去年持平的每公斤7000元得標，總價224萬元是近年最高價。

李弈立說，他開業50多年，和蘇澳漁會與南方澳漁港合作10多年，之前也有與人合作競標第一鮪，從110年開始連三年標下第一鮪，也沒想要靠這個賺到錢，主要是為了幫助漁民和漁會；近年遠洋漁業生態面臨衝擊，希望漁民朋友作業時也注意生態永續，切勿濫捕。

去年南方澳第一鮪重271公斤，也是三多屋拍下，以每公斤7000元價格，總價189萬7000元；屏東第一鮪4月7日拍賣，重186公斤，在副總統賴清德助攻下以每公斤1萬200元拍出，總價189萬7200元。

南方澳第一鮪拍賣會，會後有試吃新鮮鮪魚生魚片的活動。記者陳敬丰／攝影
南方澳第一鮪拍賣會，會後有試吃新鮮鮪魚生魚片的活動。記者陳敬丰／攝影
台北的壽司店三多屋以每公斤7000元、總價224萬元，連續三年拍下第一鮪，總價224萬元近年最高。記者陳敬丰／攝影
台北的壽司店三多屋以每公斤7000元、總價224萬元，連續三年拍下第一鮪，總價224萬元近年最高。記者陳敬丰／攝影
現場約有10多家業者競拍，由於總價高，喊價較保留。記者陳敬丰／攝影
現場約有10多家業者競拍，由於總價高，喊價較保留。記者陳敬丰／攝影
捕獲320公斤第一鮪的再發68號船長李家豪吊掛該鮪。記者陳敬丰／攝影
捕獲320公斤第一鮪的再發68號船長李家豪吊掛該鮪。記者陳敬丰／攝影
南方澳第一鮪從漁船冰櫃中現身。記者陳敬丰／攝影
南方澳第一鮪從漁船冰櫃中現身。記者陳敬丰／攝影

蘇澳 漁民 釣魚台

延伸閱讀

沙塵暴逼近！鄭明典估「雨停後」影響台灣 空氣品質會變差

國道5號羅東蘇澳段轎車翻覆 5人輕傷意識清醒

「想看不同國家的樣子」宜蘭慧燈中學生挑戰海外生活

影／槍砲通緝犯駕車撞警逃9小時 昨夜宜蘭落網

相關新聞

幕後／黃色小鴨當年爆了！今要求安全鋼板加5噸 測試完要去這地方…

2013年國際藝術創作者霍夫曼的黃色小鴨到基隆展出，造成轟動，睽違10年，兩隻黃色小鴨再度現身。由於當年黃色小鴨發生爆裂...

宜蘭南方澳第一鮪！ 拍賣總價224萬元近年最高

近10年最重的320公斤南方澳第一鮪今天上午9時拍賣，由台北的壽司店三多屋拍下，每公斤7000元，總價224萬元是近年最...

王鼎之書藝章法公式 4月底前台東美術館展出

書畫家王鼎之的「篆象」書體自成一格，積累40多年經驗獨創的書畫藝術「書藝章法公式」，即日起至4月30日止，在台東美術館開...

基隆漏水率全台第二！爆水管2年943件 謝國樑：加速汰換

基隆市政府統計自來水破管搶修案件，2021年1月到2023年4月共943件，每天都有破管案件發生，只要發生或接獲民眾報案...

看櫻木花道平交道 太麻里車站景觀廊道 暑假前開放

台東太麻里知名打卡景點「櫻木花道平交道」，民眾從火車站徒步須15至20分鐘。鄉公所爭取近130萬元與台鐵合作，打造150...

中橫「雲端肉粽」將漲5元 網友一面倒力挺佛心價

台灣中油公司關原加油站是全台最高加油站，販售的「雲端肉粽」是中橫公路沿線知名美食，預告下月起微幅調漲5元，每顆賣45元，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦