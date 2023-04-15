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宜蘭南方澳第一鮪！ 拍賣總價224萬元近年最高
近10年最重的320公斤南方澳第一鮪今天上午9時拍賣，由台北的壽司店三多屋拍下，每公斤7000元，總價224萬元是近年最高。三多屋負責人李弈立表示，今年是連續第三年標下，可謂「志在必得」，希望能多多幫助漁民。
蘇澳籍漁船再發68號4月11日上午8時許，在釣魚台附近的台日漁業協定海域作業，以延繩釣捕獲這條黑鮪，當下秤重約190公斤，立刻向蘇澳漁會通報，啟程返港，12日凌晨2時50分許回到南方澳漁港，上午8時半由漁會人員秤重，為320公斤。
蘇澳漁會總幹事陳春生表示，該鮪符合180公斤以上、活魚上鉤且為蘇澳籍漁船捕獲3項要件，是今年「南方澳第一鮪」，也是近10年最重的第一鮪。
今天上午9時15分許，宜蘭縣長林姿妙助攻，在南方澳第三魚貨拍賣市場拍賣第一鮪，現場約有10多家業者競標，由於鮪魚較大，總價高，業者喊價有所保留，最後由三多屋以和去年持平的每公斤7000元得標，總價224萬元是近年最高價。
李弈立說，他開業50多年，和蘇澳漁會與南方澳漁港合作10多年，之前也有與人合作競標第一鮪，從110年開始連三年標下第一鮪，也沒想要靠這個賺到錢，主要是為了幫助漁民和漁會；近年遠洋漁業生態面臨衝擊，希望漁民朋友作業時也注意生態永續，切勿濫捕。
去年南方澳第一鮪重271公斤，也是三多屋拍下，以每公斤7000元價格，總價189萬7000元；屏東第一鮪4月7日拍賣，重186公斤，在副總統賴清德助攻下以每公斤1萬200元拍出，總價189萬7200元。
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