基隆漏水率全台第二！爆水管2年943件 謝國樑：加速汰換

基隆市政府統計自來水破管搶修案件，2021年1月到2023年4月共943件，每天都有破管案件發生，只要發生或接獲民眾報案，就立即向水公司反映處理。市長謝國樑說，水公司應更重視基隆漏水問題，因為基隆漏水率非常高，並加速汰換管線的速度及時程。

基隆破管事件目前還是經常發生，安樂區有時一天多處自來水管爆裂，造成停水搶時仍時有發生，民代頻於會勘要求改善。基隆市基金一路208巷口去年12月大口徑的輸水幹管爆管，導致路面整個隆起淹水、塞車。

市府工務處統計，自來水公司近2年多搶修數量總計共943件，搶修案件量前3大路段為東信路40次、安和一街25次、中正路24次，前三大路段的東信路及安和一街皆列為NRW專案計畫辦理汰管作業，另中正路部分，將由水公司小型計畫辦理改善。

水公司表示，基隆開發較早，路幅狹小巷弄多，又多丘陵地形，水壓變化，管線老舊才導致漏水率高，這點修好了，另外的點又漏，因此必須進行整體管線汰舊換新才能徹底改善。

水公司統計，基隆目前一年漏水量約3235萬噸，每日約8.86萬噸，截至3月底漏水率21.33%。30年以上老舊管線占18.43%，近8年已管線汰換計160公里，全部管線1869公里，占了8.56%。

水公司表示，基隆漏水率2012年32%，2020年降到24%，2021年22%，8年投入約15億元改善。水公司近3年計畫再投入9億元改善，已發包6億元，加速辦理16件汰換管線工程，還要汰換約65公里管線，並針對漏水嚴重地區辦理漏水檢測，另於管網重要節點增設水壓監測設備，減少破管機率。

基隆市長謝國樑說，自來水公司應更重視基隆漏水問題，因為基隆漏水率非常的高，另外，要特別注意工程品質的問題，尤其不能因為是否虧損影響汰換管線的速度及時程。在全市里長的群組常常有里長反映「這裡漏水，那裡漏水」，坦白說，擔任市長滿無助的，因為水管主要是水公司負責，只能多拜託水公司加快速度解決漏水及老舊管線的汰換。