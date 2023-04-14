快訊

獨／就安基金獨厚高市府惹議 就安委員批勞部「先上車後補票」

幕後／黃色小鴨當年爆了！今要求安全百分百鋼板加5噸

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
黃色小鴨當年爆了！霍夫曼今要求安全百分百，底座鋼板加5噸重。記者游明煌／攝影
黃色小鴨當年爆了！霍夫曼今要求安全百分百，底座鋼板加5噸重。記者游明煌／攝影

2013年國際藝術創作者霍夫曼的黃色小鴨到基隆展出，造成轟動，睽違10年，兩隻黃色小鴨再度現身。由於當年黃色小鴨發生爆裂，工程人員表示，這次霍夫曼特別要求「百分之百安全」，底座鋼板總重量加5噸重，且連每個螺絲都要有固定的長度。

「哇，基隆港有黃色小鴨！」睽違10年，兩隻黃色小鴨現身今天引起很多民眾驚呼、搶拍照，原來是國外廠家向台灣的文創公司訂製2隻黃色小鴨委製，經創作的藝術家霍夫曼授權，租借台船基隆廠碼頭進行海上拖行及吊掛上下岸測試。

台船基隆廠及「言心文創」文創公司都表示，今天測試過程十分順利，將送國外展出。今天基隆港邊很多民眾驚喜目擊，紛紛一探究竟，也搶拍黃色小鴨難得港邊繞行的美照。

2013年黃色小鴨到基隆展出，雖然受到熱烈歡迎，引發旋風，但命運多舛，開幕後淋雨、髒汙，變成髒小鴨，還洗了鴨子浴，沒想到後來還生爆裂，「砰」的一聲，爆了！在展出第11天香銷玉殞。

製造底座的工程人員說，霍夫曼從來沒有叫他們設計到這麼堅固，上次可能有的地方不夠理想，這次他特別要求，所有底座鋼板總重量加了5噸，這次真的很用力和用心去做。

「這次霍夫曼就是要求一定要安全，一定要百分之百安全，連每個螺絲都要有固定的長度」，工程人員說，因要送去香港，香港的要求也非常嚴格，所以這次非常的慎重，今天測試也非常成功，所有過程都經霍夫曼的要求和授權來執行。

黃色小鴨當年爆了！霍夫曼今要求安全百分百，底座鋼板加5噸重。記者游明煌／攝影
黃色小鴨當年爆了！霍夫曼今要求安全百分百，底座鋼板加5噸重。記者游明煌／攝影
黃色小鴨當年爆了！霍夫曼今要求安全百分百，底座鋼板加5噸重。記者游明煌／攝影
黃色小鴨當年爆了！霍夫曼今要求安全百分百，底座鋼板加5噸重。記者游明煌／攝影

基隆港 文創 香港

延伸閱讀

影／睽違10年旋風再現 2黃色小鴨繞基隆港測試民眾搶拍

幾年過去它猶在！ 夢境長廊「舒淇橋」還沒拆 週末基隆小旅行快到「中山陸橋」朝聖取景去

基隆港黃色小鴨快閃現身 港務公司證實了

影／睽違10年...基隆港驚見巨大黃色小鴨 民眾驚奇、港公司了解中

相關新聞

基市府再參加基捷會議 指鐵道局低估土地取得費用

基隆市副市長邱佩琳今天率市府團隊赴交通部鐵道局，參加「基隆捷運計畫後續推動工作層級會議」，市府認為，土地取得費用涉及台鐵...

幕後／黃色小鴨當年爆了！今要求安全百分百鋼板加5噸

2013年國際藝術創作者霍夫曼的黃色小鴨到基隆展出，造成轟動，睽違10年，兩隻黃色小鴨再度現身。由於當年黃色小鴨發生爆裂...

影／中橫「雲端肉粽」預告漲5元 網友一面倒力挺：佛心價

中橫公路沿線知名美食、台灣中油公司關原加油站販售的「雲端肉粽」，預告下月起微幅調漲5元，每顆賣45元，消息傳出，網友一面倒力挺「價格合理」，紛紛表示高山上運輸不易，熱騰騰的肉粽還能有銅板價，已經非常佛心。

影／睽違10年...基隆港驚見巨大黃色小鴨 民眾驚奇、港公司了解中

今天上午有不少民眾目擊，基隆港東岸出現一隻巨大黃色小鴨，與2013年底曾出現在基隆港的霍夫曼黃色小鴨類似，紛紛拍照貼網詢...

逾3萬人共捐4600萬 台東癌父為自閉兒打造「星願樓」家園今落成

台東縣人稱「孫爸」的孫中光，為照顧弱勢孩子，以退休金成立基金會、賣米、募款興建「星願大樓」今落成，國民黨秘書長黃健庭委託...

未驗收就核發使照…基隆五星寵物銀行 19缺失待改善

基隆寵物銀行工程耗資1億2千多萬元，號稱五星級，未驗收就趕在去年12月核發使用執照，也沒有申請臨時水電，至今仍有19項缺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦