幕後／黃色小鴨當年爆了！今要求安全百分百鋼板加5噸

2013年國際藝術創作者霍夫曼的黃色小鴨到基隆展出，造成轟動，睽違10年，兩隻黃色小鴨再度現身。由於當年黃色小鴨發生爆裂，工程人員表示，這次霍夫曼特別要求「百分之百安全」，底座鋼板總重量加5噸重，且連每個螺絲都要有固定的長度。

「哇，基隆港有黃色小鴨！」睽違10年，兩隻黃色小鴨現身今天引起很多民眾驚呼、搶拍照，原來是國外廠家向台灣的文創公司訂製2隻黃色小鴨委製，經創作的藝術家霍夫曼授權，租借台船基隆廠碼頭進行海上拖行及吊掛上下岸測試。

台船基隆廠及「言心文創」文創公司都表示，今天測試過程十分順利，將送國外展出。今天基隆港邊很多民眾驚喜目擊，紛紛一探究竟，也搶拍黃色小鴨難得港邊繞行的美照。

2013年黃色小鴨到基隆展出，雖然受到熱烈歡迎，引發旋風，但命運多舛，開幕後淋雨、髒汙，變成髒小鴨，還洗了鴨子浴，沒想到後來還生爆裂，「砰」的一聲，爆了！在展出第11天香銷玉殞。

製造底座的工程人員說，霍夫曼從來沒有叫他們設計到這麼堅固，上次可能有的地方不夠理想，這次他特別要求，所有底座鋼板總重量加了5噸，這次真的很用力和用心去做。