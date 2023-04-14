基市府再參加基捷會議 指鐵道局低估土地取得費用

基隆市副市長邱佩琳今天率市府團隊赴交通部鐵道局，參加「基隆捷運計畫後續推動工作層級會議」，市府認為，土地取得費用涉及台鐵公司化議題與現有地上補償費用計算基準，初步檢視鐵道局計算方式相對低估，後續恐將再增加市府用地取得費用。

邱佩琳今天率交通處、都發處、地政處及財政處等處長等赴交通部，與鐵道局、新北市政府及台北市政府共同研商基隆捷運計畫推動進度及後續三市應配合事項。

會議由交通部鐵道局主秘李綱主持，邱佩琳會中仍請行政院及交通部考量基隆市政府財政困境給予延長經費負擔期程，務實協助解決市府經費負擔的課題。

市政府表示，有關基隆市負擔54億，含用地費18億元部分。經市府權責單位試算，土地取得費用涉及台鐵公司化議題與現有地上補償費用計算基準，初步檢視鐵道局計算方式相對低估，後續恐將再增加市府用地取得費用（含地上物補償費），因此市府於會中提出請交通部鐵道局須務實估算用地取得及地上物查估費用，亦請求鐵道局持續將市府財政困境向交通部及行政院反映。

市府也於會中建議，基隆捷運計畫為地方民意代表及民眾高度關切議題，相關資訊應公開透明，交通部鐵道局已訂於4月26日下午2時，在基隆正明里民活動中心舉辦第1場公聽會。

市府請鐵道局應比照「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」於桃園市辦理多場公聽會之模式，在基隆也辦理多次公聽會，向民眾說明規畫內容，廣納地方意見及多方溝通，期獲得民眾支持與共識，加速推動基隆捷運，市府將全力配合辦理後續公聽會事宜。