花蓮獲中央補助600萬 明禮路瓊崖海棠廊道景觀獲改善

花蓮市明禮路有全台唯一的百年老樹瓊崖海棠行道樹，也是連接衛福部花蓮醫院、周邊學校的重要道路。市公所獲內政部核定600萬元，修繕腐朽的木造景觀平台與棧道，改善周邊通行空間，也強化對老樹的保護，預計年中發包，工期約需4個月。

明禮路的瓊崖海棠綠色隧道約有350公尺，早期由市公所建置故事地圖通學走廊，設置木棧景觀平台及步道，但長年日曬雨淋，多處欄杆及平台朽壞，地面也有生苔濕滑問題，影響通行安全。

前市長魏嘉賢任內向上經費爭取多年，去年12月卸任前再向中央提出計畫，雖已轉任議員，仍持續透過中央友人爭取，近日獲內政部營建署核定「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型補助計畫，補助600萬元。

市長魏嘉彥今天下午與魏嘉賢、花蓮醫院院長楊南屏、公所建設課長徐國城、市民代表魏鈺晟、民生里長吳明崇等人現勘，確認施工細節。魏嘉賢樂見計畫將動工，表示未來若地方有需要，也會持續透過各種管道向中央反映，全力爭取支持。

徐國城說，這項工程計畫將朽壞的木造景觀平台改為耐久性的混凝土鋪面，也會改善花蓮醫院周圍無障礙坡道、花崗街人行道，並串聯北側近美崙溪畔河濱公園；一併針對瓊崖海棠樹穴進行整理，因為是列管老樹，將先提報給花蓮縣樹木保護委員會，依意見執行，全案目前正委託設計，預計年中發包，工期4個月。

魏嘉彥表示，瓊崖海棠綠色隧道連結花蓮醫院及國小、國中，是重要通學廊道，希望一次到位改善，讓學生上下課、病人就醫都有安全的階梯和步道，也盼融入在地歷史、藝術及環境教育，吸引更多民眾及旅客走讀花蓮。