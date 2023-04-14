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影／中橫「雲端肉粽」預告漲5元 網友一面倒力挺：佛心價

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台灣中油關原加油站販售的肉粽，平價又美味，被旅人封為「雲端肉粽」。圖／台灣中油提供
台灣中油關原加油站販售的肉粽，平價又美味，被旅人封為「雲端肉粽」。圖／台灣中油提供

中橫公路沿線知名美食、台灣中油公司關原加油站販售的「雲端肉粽」，預告下月起微幅調漲5元，每顆賣45元，消息傳出，網友一面倒力挺「價格合理」，紛紛表示高山上運輸不易，熱騰騰的肉粽還能有銅板價，已經非常佛心。

關原站位於中橫公路117公里處、花蓮縣秀林鄉境內，海拔2374公尺是全台最高加油站，因站區周邊店家不多，台灣中油克服高山物資運輸的困難，約10年前開始在加油站販售熱騰騰的肉粽、精品咖啡等，溫暖旅人的胃。

關原肉粽以手工包裹香菇、豬肉等餡料，簡單卻很美味，價格也平實，被封為「雲端肉粽」，吸引許多民眾朝聖，還有網友戲稱不加油沒關係，但一定要吃到肉粽。

原本售價每顆40元，最近站方貼出公告，預告「雲端肉粽」將從5月1日起調漲為45元。

台灣中油油銷事業部東區營業處處長許博彬表示，「雲端肉粽」每個月最多賣超過6000顆，平均也有2、3000顆，一顆40元已經維持3、4年，但因原物料調漲且各項營運成本增加，若要使用原有材料並堅持手工包粽製作，現行價格勢必不符成本，為了維持長久以來建立的雲端肉粽品質，決定微幅調漲，持續讓雲端肉粽飄香中橫公路。

「中橫路況交通資訊站」臉書粉絲頁貼出漲價消息，網友一面倒留言力挺「價位很合理」，認為萬物飛漲，山下都漲得一塌糊塗，何況在物資運送不易的高海拔地區，一顆只賣45元很便宜。

有網友表示，在高山上能吃到燒肉粽是何等美味，就算漲價還是不到50元，「站長真的是太佛心來的」，簡姓網友說，山上路途遙遠，有一個可以遮風擋雨、熱食裹腹地方，賣個50到60元也不嫌貴，「心存感謝」。

台灣中油關原加油站在海拔2374公尺的高山上，供應肉粽、咖啡等熱食，溫暖旅人的胃也溫暖旅人的心。圖／台灣中油提供
台灣中油關原加油站在海拔2374公尺的高山上，供應肉粽、咖啡等熱食，溫暖旅人的胃也溫暖旅人的心。圖／台灣中油提供
台灣中油關原加油站供應肉粽、精品咖啡等熱食，溫暖旅人的胃也溫暖旅人的心。圖／台灣中油提供
台灣中油關原加油站供應肉粽、精品咖啡等熱食，溫暖旅人的胃也溫暖旅人的心。圖／台灣中油提供
台灣中油關原加油站海拔2374公尺，是全台最高加油站。圖／台灣中油提供
台灣中油關原加油站海拔2374公尺，是全台最高加油站。圖／台灣中油提供
中橫公路沿線知名美食、台灣中油公司關原加油站販售的「雲端肉粽」，預告將從5月起調漲為45元。圖／取自臉書「中橫公路交通資訊站」
中橫公路沿線知名美食、台灣中油公司關原加油站販售的「雲端肉粽」，預告將從5月起調漲為45元。圖／取自臉書「中橫公路交通資訊站」

中橫公路 加油站 漲價

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