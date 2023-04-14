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花蓮鳳林大西瓜寒害受損 縣府爭取現金救助

中央社／ 花蓮縣14日電

今年初寒流來襲，加上3、4月間花蓮雨勢不斷，出產「總統瓜」聞名的鳳林鎮大西瓜出現遲發性受災情形，花蓮縣府邀農改場、農糧署組成勘災小組，替西瓜農爭取現金救助。

鳳榮地區農會總幹事黃榮和今天接受媒體聯訪指出，鳳林鎮西瓜種植面積約400公頃，以中心埔、中島及中興橋附近為主，今年1月碰上寒流，剛種下的瓜苗因寒害造成葉面及根部受損，3、4月間授粉期，又碰上氣溫下降、雨勢不斷，導致結果率僅5成，果實大小不一。

花蓮縣府農業處今天新聞稿指出，年初寒流來襲，接獲西瓜農反映西瓜植株受凍，第一時間即邀集農糧署東區分署、花蓮區農業改良場現勘，協助農友使用肥料等資材，增加植株耐逆境能力。

農業處指出，13日勘災小組再次勘查，發現1月受下旬寒流影響，鳳林鎮西瓜有遲發性受災情況，早植西瓜主蔓生育變緩等，導致正常節位著果不良等情況，評估受損面積約135公頃，損害程度20%，已達現金救助啟動標準。

農業處指出，將依農業天然災害救助辦法規定，提報行政院農業委員會爭取公告農業天然災害現金救助，以降低農友損失。鳳林中心埔大西瓜口感沙又甜，獲總統蔡英文大讚，獲選蔡總統2016年就職國宴餐會上水果，而有「總統瓜」美稱。

西瓜 寒流 花蓮

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