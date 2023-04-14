逾3萬人共捐4600萬 台東癌父為自閉兒打造「星願樓」家園今落成
台東縣人稱「孫爸」的孫中光，為照顧弱勢孩子，以退休金成立基金會、賣米、募款興建「星願大樓」今落成，國民黨秘書長黃健庭委託妻子陳怜燕到場祝福，並捐出二人剛領的普發現金6000元，希望拋磚引玉、幫助孫爸照顧更多弱勢童。
星願大樓今落成揭牌，立委劉櫂豪、台東縣議會議長吳秀華、縣府社會處長陳淑蘭、縣議員黃治維、翁麗吟及陳怜燕等人都到場祝賀，陳怜燕除贈送生日蛋糕，也拿出她和黃健庭2個6000元紅包捐贈給孫中光。
孫中光原在學校工作，2個兒子都患有中重度自閉症，太太因照顧壓力也有情緒問題，沒想到身為家庭支柱的他，9年前也罹癌，他驚覺生命隨時可能結束，為幫助孩子走更遠，9年前以退休金成立基金會，並發願賣米，募款興建「星願大樓」。
孫中光說，許多中重度身心障礙孩子從學校畢業後，就算進入社區作業，但孩子步入中壯年、他們父母也老了，誰能照顧他們呢？「共伴家園」是他和團隊想到的最好辦法，首要就是為家園興建「星願大樓」。
「給他們魚、不如給釣竿！」他說，從4年前勸募、到現在大樓落成，讓他一步步完成「共伴家園」夢想藍圖，他感謝海內外超過3萬人、共捐款4600萬幫助興建大樓。未來大樓1樓為包裝作業場、提供10個工作機會，二樓以上為辦公室、作業及學習教室，謝謝大家幫助這群孩子。
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