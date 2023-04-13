北區高中音樂班術科測驗 4月15日上午基中「禁鳴喇叭」

駕駛人注意了，台灣北區高中音樂班特色招生甄選考試，今年在國立基隆高中考試，有來自苗栗、花蓮以北各區音樂資賦優異的學生354名，15日上午聯合術科測驗，主辦學校呼籲，當天上午開車通過基隆高中附近路段時，請配合「禁鳴喇叭」。

台灣北區112學年度高中音樂班特色招生甄選入學作業睽違多年後，今年將在基隆市舉辦，來自苗栗、花蓮以北各區音樂資賦優異的學生共有354名，在4月15日至17日之間於國立基隆高中參加聯合術科測驗。

基中表示，此為學習音樂多年的國中學生最重要的升學考試，因此各國中及學生家長都極為重視，承辦學校國立基隆高中亦在積極準備各項試務工作。

基中指出，本項術科考試要測驗考生音階判斷能力，因此對聲音的敏感度要求極高，要盡量避免外界噪音的干擾，因此國立基隆高中特別呼籲，拜託所有用路人，在15日周六上午9時至11時之間，有開車通過暖暖區源遠路20號國立基隆高中附近路段時，請配合「禁鳴喇叭」。

如有消防車、救護車或偵防車等公務車輛在15日上午途經國立基隆高中時，也請配合暫停鳴笛，讓考生能有一安靜的應考環境。

承辦學校也商請基隆市警察局派員在基隆高中附近路段協助進行管制，以維護考生應考權益，讓所有考生都能發揮水準。