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花蓮大農大富賞螢季結束 鯉魚潭及富源接棒

中央社／ 花蓮縣13日電
鯉魚潭、富源國家森林遊樂區賞螢活動持續進行。情境示意圖。圖／縱管處提供
鯉魚潭、富源國家森林遊樂區賞螢活動持續進行。情境示意圖。圖／縱管處提供

花蓮大農大富平地森林園區螢火蟲賞螢季結束，花蓮林管處統計賞螢活動帶來5400多名遊客，創造周邊觀光效益產值新台幣720萬元。鯉魚潭、富源國家森林遊樂區賞螢活動持續進行。

花蓮林區管理處今天發布新聞稿指出，每年3月至4月是大農大富平地森林園區螢火蟲繁殖季，賞螢活動邁入第8年，已成為花東地區春季指標性生態活動。

花蓮林管處指出，大農大富賞螢趣活動由花蓮林管處、平森永續發展協會及周邊社區共同舉辦，活動自3月11日起跑為期1個月日前落幕，統計帶來5400多人，創造周邊生態旅遊觀光效益產值達720萬元。

花蓮林管處指出，賞螢活動採實名制線上購票，每場活動皆有人數管制，賞螢季結合園區解說隊，活動期間定期監測，維護活動場域及螢火蟲棲地；門票所得收益全數投入在地社區永續運作，包含解說人力薪資及專屬伴手禮。

花蓮林管處指出，賞螢季結束後，大農大富平地森林園區恢復夜間不開放，讓野生動物休養生息。

目前花蓮境內賞螢季活動還有瑞穗鄉富源森林遊樂區，將持續至5月1日；壽豐鄉鯉魚潭及鄰近的池南國家森林遊樂區則會持續到5月6日。

賞螢 花蓮 螢火蟲

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