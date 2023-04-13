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2023亞太社創峰會在宜蘭 14國百位專家齊聚傳藝

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
第六屆亞太社會創新高峰會5月6日、7日將在宜蘭傳藝中心舉辦，包含24場論壇與6場工作坊，邀請到14國家上百位講師。記者陳敬丰／攝影
第六屆亞太社會創新高峰會5月6日、7日將在宜蘭傳藝中心舉辦，包含24場論壇與6場工作坊，邀請到14國家上百位講師。記者陳敬丰／攝影

第六屆亞太社會創新高峰會5月6日、7日將在宜蘭傳藝中心舉辦，首度移師六都之外，共有24場論壇、6場工作坊，14國家上百位講師齊聚，包含曾入選BBC百大影響力女性的林念慈、結合日本311受災戶與星巴克創辦街道咖啡的谷中修吾等人。

行政院107年舉辦第一屆亞太社會企業高峰會，與民間企業和學界合作，探討社會創新如何改變亞太地區，今年首次在六都以外的宜蘭縣舉辦，主辦單位蘭城巷弄公司執行長彭仁鴻表示，本屆在國際邀訪上取得重大突破，一是獲得日本台灣交流協會支持，二是擴大範圍邀請太平洋島嶼國家參加。

彭仁鴻指出，峰會討論主題包含區域創新合作、極端氣候、環境永續、科技與地方創生等多種面向，邀請專家除亞洲地區，也包含推動大溪地母語復興的Magnolia Chaussoy、在紐西蘭主導「庫克群島是一座博物館」的Stan Wolfgram等太平洋地區專家，一同分享經驗。

這次峰會除了議題討論，也涉足飲食、音樂等文化面向，舉辦2場飲食展演，蘭陽特色下午茶和十全十美蘭陽晚宴，邀請去年取得台灣身分證的阿根廷音樂人明馬丁製作主題曲，歌詞橫跨中英文與台語，是超越國籍的共同創作。

活動顧問政治大學名譽教授吳靜吉說，社會創新仰賴公私合作，因此將地點選在宜蘭傳藝園區這個公私部門合作的典範場所；過去高峰會雖也有民間參與，仍以官方和學界為主，今年許多企業加入，更全面的由下至上將產官學串起來，並且從六都走出來，讓更多縣市加入討論。

高峰會論壇與工作坊場次、地點和時間都已確定，售票系統也上線，詳細資訊請見2023亞太社會創新高峰會官方網站。

主辦單位蘭城巷弄公司執行長彭仁鴻表示，本屆高峰會得到台灣日本交流協會支持，並擴大邀請太平洋島嶼國家專家參與。記者陳敬丰／攝影
主辦單位蘭城巷弄公司執行長彭仁鴻表示，本屆高峰會得到台灣日本交流協會支持，並擴大邀請太平洋島嶼國家專家參與。記者陳敬丰／攝影
2023亞太社會創新高峰會5月6日、7日登場，今天舉辦起跑記者會，地方樂團重擊現實開場表演。記者陳敬丰／攝影
2023亞太社會創新高峰會5月6日、7日登場，今天舉辦起跑記者會，地方樂團重擊現實開場表演。記者陳敬丰／攝影
顧問吳靜吉表示，本屆高峰會除了官方與學界，多了許多民間企業參與，更好的串連起產官學合作。記者陳敬丰／攝影
顧問吳靜吉表示，本屆高峰會除了官方與學界，多了許多民間企業參與，更好的串連起產官學合作。記者陳敬丰／攝影

宜蘭傳藝中心 日本台灣交流協會

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