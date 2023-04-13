花蓮光復兩要道路口無號誌易生事故 議長張峻會勘改善
花蓮縣光復鄉市區敦厚路與中正路口及中山路2段與光復路口，位於市區要道，因沒有交通號誌，車禍事故頻傳。議長張峻接獲地方人士陳情，今天邀集縣府、警方會勘，決定先畫設黃網線、禁止停車線等，改善路口安全標示，後續再加強安全措施。
光復鄉大華村長曾天滄、大安村長徐振雄，近日聯袂向張峻陳情，表示敦厚路與中正路口、光復路與中山路2段路口，一直是市區要道，往來人車頻繁，但長期沒設置交通號誌，也沒有禁止停車的標線，車輛臨停容易阻礙行車視線，不時發生交通事故。
就是光復市區人潮密集及交通頻繁的路口，由於這兩個路口長期以來未設置交通號誌，再加上路口並未劃設禁止停車之標線，以致車輛臨停，阻礙交通視線，因此常常發生交通事故，當地居民咸認這兩處路口的交通號誌亟需改善。
張峻家住光復，表示敦厚路與中正路口是光復前往光豐公路的主要道路，中山路2段與光復路口則是前往光復國中、國小及光復高職3所學校的要道，考量行車、學生上下課安全，確實很需要改善。
張峻今天邀請縣府建設處、光復鄉公所、鳳林警分局等相關單位，與曾天滄、徐振雄兩位村長和地方民眾會勘。張說，會勘發現兩處路口若要架設交通號誌註有困難，決議先改善路口路面安全標示，包括畫設黃網線、路口路邊禁止停車線、停止線及「慢」字的地面標示，後續再視情況滾動式檢討加強改進。
大安村長徐振雄表示，敦厚路與中正路口先前也曾討論設置號誌柱，但因有擋住商家、偏向道路等問題，難以執行，感謝議長張峻協助加強路面標示，對改善路口交通安全有幫助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言