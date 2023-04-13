花蓮光復兩要道路口無號誌易生事故 議長張峻會勘改善

花蓮縣光復鄉市區敦厚路與中正路口及中山路2段與光復路口，位於市區要道，因沒有交通號誌，車禍事故頻傳。議長張峻接獲地方人士陳情，今天邀集縣府、警方會勘，決定先畫設黃網線、禁止停車線等，改善路口安全標示，後續再加強安全措施。

光復鄉大華村長曾天滄、大安村長徐振雄，近日聯袂向張峻陳情，表示敦厚路與中正路口、光復路與中山路2段路口，一直是市區要道，往來人車頻繁，但長期沒設置交通號誌，也沒有禁止停車的標線，車輛臨停容易阻礙行車視線，不時發生交通事故。

就是光復市區人潮密集及交通頻繁的路口，由於這兩個路口長期以來未設置交通號誌，再加上路口並未劃設禁止停車之標線，以致車輛臨停，阻礙交通視線，因此常常發生交通事故，當地居民咸認這兩處路口的交通號誌亟需改善。

張峻家住光復，表示敦厚路與中正路口是光復前往光豐公路的主要道路，中山路2段與光復路口則是前往光復國中、國小及光復高職3所學校的要道，考量行車、學生上下課安全，確實很需要改善。

張峻今天邀請縣府建設處、光復鄉公所、鳳林警分局等相關單位，與曾天滄、徐振雄兩位村長和地方民眾會勘。張說，會勘發現兩處路口若要架設交通號誌註有困難，決議先改善路口路面安全標示，包括畫設黃網線、路口路邊禁止停車線、停止線及「慢」字的地面標示，後續再視情況滾動式檢討加強改進。