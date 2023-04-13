花東雙軌化台東首標20日動工 劉櫂豪盯如期如質辦理

花東鐵路雙軌化台東第一標將於20日動工，立委劉櫂豪今天要求工程會協助台東重大建設能如期如質辦理。

劉櫂豪台東服務處今天發布新聞稿表示，劉櫂豪今日於立法院交通委員會質詢公共工程委員會主委吳澤成，目前辦理台東地區花東鐵路雙軌化第一標已訂於20日動工，但其餘標案及其他相關工程標案有多次流標情形，工程會應協助相關單位避免一再流標情形發生，影響台東重大交通建設期程。

劉櫂豪表示，目前營建工程缺工問題，工程會雖有擬定相關措施，也協調勞動部放寬標準讓外籍移工可以投入公共工程，但是目前營建工程主要勞動力仍為本地勞工，外籍移工僅佔勞動力5%，工程會應研議解決缺工問題，並督促重大工程如期如質辦理。

根據新聞稿，吳澤成允諾會對東部區域特性提供合理的市場價格供相關單位參考，協助標案順利進行；至於缺工問題，吳澤成強調，現階段逐步推動工程人員證照化，一方面增加其工作榮譽感，另方面提升其薪資待遇，以吸引更多人才投入。