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1.2億基隆龐物銀行遲無法啟用 浪浪不安全19缺失待改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
1.23億基隆龐物銀行遲無法正式啟用，仍有19項缺失待改善。記者游明煌／攝影
1.23億基隆龐物銀行遲無法正式啟用，仍有19項缺失待改善。記者游明煌／攝影

耗資1億2千多萬元的基隆寵物銀行工程，農曆年前發生缺水缺電問題，2個月前市府初驗，但至今仍有19項缺失逾期未改善，有10項和漏水有關，犬欄防護門尖銳鋒利恐傷及流浪犬。市府將祭出每日10萬元裁罰，督促廠商加速完成所有缺失改善。

市府今天說明基隆寵物銀行工程，發言人余治明指出，基隆寵物銀行過有人號稱是「五星級寵物旅館」，但明明尚未驗收，卻趕在去年12月核發使用執照，將流浪動物搬入臨時收容區，當時「五大管線」也沒有申請臨時水電，造成無法使用，只得從周邊動物醫院緊急輸送電力，供電系統不穩，使加壓幫浦無法供水，影響到流浪動物們的飲用水與冬天所需的供暖設備。

余治明說，此事引發動物志工反彈，建物在新市府接手後問題不斷發生，在農曆年前出現水管破裂問題，過年期間再度出現A棟牆面出現滲水，地板出現淹水，種種問題顯示施工品質堪憂，目前計有19項缺失仍未改善，市府將強力督促廠商。

產發處長林鼎超指出，在2月15日辦理初驗，有147項缺失需要改善，廠商已逾3月6日改善期限，迄今仍未改善完畢，經本周檢視仍有19項缺失仍在施作改善中，面對廠商如此牛步的速度，導致仍無法完成驗收啟用，必須改善完成才能讓流浪犬住的安全。

動保所長陳瑞濱說，因天候、疫情等因素展延，今年1月申報竣工，期間有2次變更設計及物價調整，總經費從9660萬再增加2685萬元，總花費1.23億元。

議員張秉鈞說，日前他親自前往寵物銀行了解改善情況，動保所已找出多項缺失包括現排水不良、牆壁漏水、線路雜亂、儲藏室積水、地下水滲漏等問題應加速改善。寵物銀行是推展動保重要基地，要讓流浪動物有友善的生活環境。

1.23億基隆龐物銀行遲無法正式啟用，仍有19項缺失待改善，其中犬欄防護門尖銳鋒利恐傷及流浪犬。圖／基隆市政府提供
1.23億基隆龐物銀行遲無法正式啟用，仍有19項缺失待改善，其中犬欄防護門尖銳鋒利恐傷及流浪犬。圖／基隆市政府提供
1.23億基隆龐物銀行遲無法正式啟用，仍有19項缺失待改善。記者游明煌／攝影
1.23億基隆龐物銀行遲無法正式啟用，仍有19項缺失待改善。記者游明煌／攝影
1.23億基隆龐物銀行遲無法正式啟用，仍有19項缺失待改善，有10項和漏水有關。圖／基隆市政府提供
1.23億基隆龐物銀行遲無法正式啟用，仍有19項缺失待改善，有10項和漏水有關。圖／基隆市政府提供
1.23億基隆龐物銀行遲無法正式啟用，仍有19項缺失待改善。記者游明煌／攝影
1.23億基隆龐物銀行遲無法正式啟用，仍有19項缺失待改善。記者游明煌／攝影

寵物 流浪動物 基隆

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