快訊

台東大學自助餐「1肉4菜」直逼200元 業者今道歉改價格

福岡拉麵名店「未滿18歲禁入」引討論！原因曝光網點頭：客人不是神

台東大學自助餐「4菜1肉180元」 夾雞腿被血滴到…校方出面說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基市25線垃圾車 獨特嗓音宣導垃圾零落地印入民眾腦海

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局長馬仲豪（右）表示，希望透過市府發言人林麗蟬（左）的嗓音，加深民眾垃圾零落地印象，共同完成乾淨家園目標。圖／基市府提供
基隆市環保局長馬仲豪（右）表示，希望透過市府發言人林麗蟬（左）的嗓音，加深民眾垃圾零落地印象，共同完成乾淨家園目標。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑喊出「乾淨家園」口號，除了提高罰款，加強垃圾包「破袋」找禍首，現在又請市府發言人林麗蟬錄製音檔，在垃圾車收運時廣播，宣導市民配合垃圾零落地，讓市容更潔淨。

環保局今天表示，部分民眾會在垃圾車抵達前，把要丟棄的垃圾包放置馬路旁就離開，甚至不交給垃圾車清運，隨意棄置，既妨害市容，也影響衛生。

環保局邀請擔任市府發言人的綜合發展處長林麗蟬錄音宣導，即日起在全市25條垃圾清運路線，由垃圾車沿線廣播，提醒民眾共同落實垃圾零落地，做好資源回收，希望大家一起配合執行，不要再棄置垃圾，維護市容景觀及環境衛生。

環保局長馬仲豪表示，希望透過林麗蟬的嗓音，讓民眾在交通垃圾時，加深垃圾零落地的印象，配合市府達成推動乾淨家園的目標。家戶垃圾包隨意落地，不僅造成環境髒亂，被查獲還會被罰款。

謝國樑上任後推動乾淨家園政策，環保局從今年3月1日起，把丟棄煙蒂、吐檳榔汁（渣）、吐痰、寵物便溺未清除，以及路面、水溝汙染等環境汙染行為，裁罰金額從1200元提高到2400元起跳，影響環境衛生情節重大者再提高處分金額。

為了遏阻民眾棄置垃圾包，環保局持續執行路邊無主垃圾包破袋稽查。今年2月在廟口夜市區域增設行人專用垃圾桶，減少民眾亂丟垃圾，另在廟口夜市前人行道、吉祥大樓地下道出口、金鷹銀樓旁邊、正祥復健診所人行道以及仁五路公車站設置監視器，揪出破壞市容的人。

基隆市環保局持續執行路邊無主垃圾包破袋稽查，遏阻民眾棄置垃圾包破壞市容。圖／基市府提供
基隆市環保局持續執行路邊無主垃圾包破袋稽查，遏阻民眾棄置垃圾包破壞市容。圖／基市府提供

延伸閱讀

基市消防局長換人當…綠營質疑向永財能力 謝國樑打包票

消防大隊長跳升局長 向永財：感謝市長提拔將不負期待

任基隆消防局長遭議員質疑 向永財：專業無庸置疑

地方想發動罷免 謝國樑：他們就是輸得不甘心

相關新聞

基市25線垃圾車 獨特嗓音宣導垃圾零落地印入民眾腦海

基隆市長謝國樑喊出「乾淨家園」口號，除了提高罰款，加強垃圾包「破袋」找禍首，現在又請市府發言人林麗蟬錄製音檔，在垃圾車收...

向永財接消防局長 謝國樑：專業可放心

基隆市新任消防局長向永財昨天就職，民進黨部分議員認為向的防災救災專業仍待檢驗。市長謝國樑說，向永財從消防隊員做到消防局長...

裝飾用嗎？ 南迴智慧站牌頻故障

台東縣政府去年在縣內16處公車、觀光用量高站點，設置2座智慧候車亭及14座太陽能電子紙智慧型站牌，助乘客掌握公車到站資訊...

基捷邁大步 首階環評審查通過

橫跨北北基的基隆捷運去年拍板，從南港到八堵沿線共13座車站，預計2032年4月完工。行政院環保署昨舉行環評大會，環委要求...

富里鄉長放棄就職 6月18日補選

花蓮縣富里鄉長當選人張容榕去年九合一選前1個月宣布棄選，依然當選，事後拒絕就職。選委會昨天決議6月18日補選。代理鄉長江...

台東、蘇澳 陸續捕獲第1鮪

台東新港籍漁船南興號昨天清晨在成功外海以延繩釣釣獲1尾重達244公斤的黑鮪魚，是今年台東第1鮪，下午拍賣以23萬1800...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦