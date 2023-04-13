基市25線垃圾車 獨特嗓音宣導垃圾零落地印入民眾腦海

基隆市長謝國樑喊出「乾淨家園」口號，除了提高罰款，加強垃圾包「破袋」找禍首，現在又請市府發言人林麗蟬錄製音檔，在垃圾車收運時廣播，宣導市民配合垃圾零落地，讓市容更潔淨。

環保局今天表示，部分民眾會在垃圾車抵達前，把要丟棄的垃圾包放置馬路旁就離開，甚至不交給垃圾車清運，隨意棄置，既妨害市容，也影響衛生。

環保局邀請擔任市府發言人的綜合發展處長林麗蟬錄音宣導，即日起在全市25條垃圾清運路線，由垃圾車沿線廣播，提醒民眾共同落實垃圾零落地，做好資源回收，希望大家一起配合執行，不要再棄置垃圾，維護市容景觀及環境衛生。

環保局長馬仲豪表示，希望透過林麗蟬的嗓音，讓民眾在交通垃圾時，加深垃圾零落地的印象，配合市府達成推動乾淨家園的目標。家戶垃圾包隨意落地，不僅造成環境髒亂，被查獲還會被罰款。

謝國樑上任後推動乾淨家園政策，環保局從今年3月1日起，把丟棄煙蒂、吐檳榔汁（渣）、吐痰、寵物便溺未清除，以及路面、水溝汙染等環境汙染行為，裁罰金額從1200元提高到2400元起跳，影響環境衛生情節重大者再提高處分金額。