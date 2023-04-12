基市消防局長陳龍輝退休…先照顧老父 再陪太太繼續當志工

基隆市長謝國樑今天主持消防局長向永財布達典禮時，感謝前局長陳龍輝任內貢獻業。陳龍輝說，退休後要先回老家陪伴及安頓老父親的生活，剛退休就有友人洽談開創「事業第二春」，但他想先休息一下，繼續和太太當志工。

陳龍輝民國75年到基隆市消防局任職，歷任消防分隊長、科員、科長、秘書、副局長等職務，民國106年前市長林右昌任內擔任消防局長。陳龍輝年初申請退休，4月10日是擔任公職最後一天。

陳龍輝退休前打包辦公室個人物品，日前在臉書秀出27年前升任科長時，友人送他的駿馬木雕照片，貼文說這匹駿馬「在護佑我的前進路上给予光明，告訴我正確的方向。」

他說，收到這件木雕後放在科長辦公室，後續職務調整，都帶著木雕到新辦公室上班。如今退休了，也帶離辦公室。他已在社區擔任志工6年，他的太太志工生涯更精彩，退休後會和太太繼續當志工，也會一起出國旅遊。

基隆市消防局4月7日在消防局5樓會議室，舉辦歡送陳龍輝退休茶敘，祝福他展開新生活。

消防局表示，陳龍輝在局長任內，爭取增加預算員額到298人，火災案件數下降。外勤超勤加班費從1萬7千元增加到1萬9千元，消防人員勤休制度從勤2休1改為勤2休2，改善外勤生活品質。

救災任務部分，陳龍輝在107年推動救災救護通訊無線電數位化，從類比式改為數位式，提升通訊水準。108年率領同仁獲得行政院為民服務品質金質獎，同時也是全國第一個成立救災無人機隊的縣市消防局。