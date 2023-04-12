基市消防局長換人當…綠營質疑向永財能力 謝國樑打包票
基隆市長謝國樑今天主持新任消防局長向永財布達典禮，向由消防大隊長升任局長，有民進黨議員認為防災救災專業仍待檢驗。謝國樑說，向永財從消防隊員做起，在消防局任職已42年，專業能力請各界放心，以政務任命向擔任局長，另一層意義是對基層的肯定。
謝國樑就任市長後布局調整局處首長，消防局長可說是最後一塊拼圖。前局長陳龍輝今年3月間申請退休，4月10日結束37年公職生涯。向永財接任新職，兩天後宣誓就職。
謝國樑今天主持布達儀式時說，向永財在民國70年擔任消防員，至今42年，歷任消防分隊長、科長和大隊長職務。任命向永財擔任消防局長，期許他帶領團隊提升防救災能力，另一層意義也是肯定基層的付出，消防員出身，也有機會擔任消防局長。
向永財表示，接任消防局長，內心充滿感恩和戒慎恐懼的心情。消防同仁會朝向強化預防火災、災害搶救及緊急救護效能提升，並加強訓練、救災安全，推動社區自主防災，運用智慧化消防新科技執行任務。
市議員鄭文婷說，消防局是專業單位，一旦發生災難，局長須在第一線指揮調度，向永財並沒有受過薦升簡任官訓練，專業能力有待考驗。市議員張顥瀚也對向領導消防局能力存疑，指謝國樑先前任命義消總隊長就出問題，任命向擔任消防局長，晉升方式也不符「規範」，並導致局內人心惶惶。
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