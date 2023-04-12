消防大隊長跳升局長 向永財：感謝市長提拔將不負期待

基隆市新任消防局長向永財今天宣誓就職，他感謝市長謝國樑的提拔及厚愛，消防同仁將發揮消防專業，確保市民的生命、財產安全，為市民朋友做更好的服務，落實市府有愛城市的施政目標。

基隆市政府今天在安樂區消防局大樓舉辦局長布達典禮，前局長陳龍輝10日退休，謝國樑任內原消防局第二救護救災大隊長向永財接任局長。謝國樑宣達布達命令及監誓，議長童子瑋、副議長楊秀玉和多名議員，以及軍、警、國營事業單位和企業人士到場觀禮。

向永財致詞時說，首先感謝小愛爸爸謝國樑的提拔及厚愛，也恭喜陳龍輝功成身退，並謝謝在場人士蒞臨布達典禮。從事消防工作42年，今天奉命接任局長職務，心中懷著感恩及戒慎恐懼的心情，深感責任重大。在歷屆消防局長奠定的良好基礎下，他會全力以赴，做好消防工作。

向永財表示，消防局目前面臨消防勤休制度改革，人力嚴重不足的窘境，希望市長、議長、副議長、各位議員及市府財主單位，支持消防局逐年增加預算員額，充實救災能力。

向永財說，現階段全體消防同仁會秉持不畏艱難精神，朝向強化預防火災、災害搶救及緊急救護效能提升努力，並加強訓練及救災安全，推動社區自主防災措施，運用智慧化消防新科技，永續執行消防任務，不負各界託負及期待。