打造礁溪外環道紓解塞車 陳歐珀辦說明會敲定發包期程

宜蘭地方爭取台2庚延伸線建設，其可行性評估至今做了將近16年仍未通過，全國絕無僅有。立委陳歐珀今天邀集交通部與國發會召開「台2庚延伸線可行性研究說明會」，會中針對有助於解決塞車的「礁溪外環道」採分期分段施作，預計明年底及114年6月辦理發包。

說明會前，時代力量宜蘭縣黨部與宜大教授蕭瑞民在場外召開記者會，希望交通部相關部門堅守立場，勿為無益的交通建設，棄守專業，要求退回台二庚延伸線。

他們認為，符合需求的台二庚延伸線礁溪外環道工程已循序推動，其他延伸路段使用效益低，破壞湧泉帶、切割農地、惡化塞車，主張把147億元工程預算運用在更迫切的公共運輸效能提升、轉乘接駁及綠色運具建置等改善，才能真正解決宜蘭假日塞車問題。

不過，與會的礁溪鄉張永德與礁溪地區民意代表一致支持興建，「有建設就有破壞」，呼籲提高用地徵收，保障地主權益。

立委陳歐珀表示，任何意見都可理性溝通討論，台2庚延伸線是早年縣前長陳定南時期提出的山腳道路，也是宜蘭四縱六橫交通建設之一，原本屬縣道，他爭取提升為省道，經費由中央負擔，跨越七個鄉鎮市，是宜蘭西部的重要南北向道路。

台2庚延伸線可行性評估至今做了快16年，被交通部與國發會審查退件多次，陳歐珀表示「創下公路史上奇蹟」，嚴重影響後續環評及規劃，要求今後相關單位先「預審」，內容完備再報行政院。

礁溪連假塞車必須解決，「礁溪外環道」已完成一段500多公尺，會中決定第2標無爭議的公園路至德陽路段今年定線設計，明年底取得用地並辦理發包；第3標的德陽路口至得子口溪段，都市計畫變更完成後辦理規劃設計及用地取得，爭取明年底前發包。

第2標台9北宜路口至礁溪德陽路口，預計今年5月底路線定線，明年6月完成規劃設計，114年6月底前用地取得並發包。