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基隆大武崙溪整治 水利署核定補助1.5億元

中央社／ 基隆12日電
經濟部水利署日前核定「基隆市大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程」，由中央補助總經費新台幣1億5652萬5000元，幫助基隆市整治河川。圖為大武崙溪。圖／中央社（立法委員蔡適應服務處提供）
經濟部水利署日前核定「基隆市大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程」，由中央補助總經費新台幣1億5652萬5000元，幫助基隆市整治河川。圖為大武崙溪。圖／中央社（立法委員蔡適應服務處提供）

立法委員蔡適應服務處主任林明智今天表示，經濟部水利署已核定「基隆市大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程」，由中央補助新台幣1.5億餘元，幫助基隆市整治河川。

蔡適應服務處發布新聞稿表示，立法院財政委員會日前考察基隆市中央政府補助預算執行狀況，會中基隆市長謝國樑表達對於大武崙溪整治預算，擔心基隆市不能像其他縣市一樣先行墊付款項，可能造成治水工程延宕。

林明智指出，經濟部水利署於已於3月31日核定「基隆市大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程」，由中央補助總經費1億5652萬5000元，幫助基隆市整治河川，他也請基隆市政府盡速針對工程辦理相關行政作業，加速對預算的執行和控管。

林明智表示，大武崙溪流域整治的中長期計畫位於基隆市人口最稠密的安樂區，歷經4名行政院長支持推動，蔡適應也曾召開超過30餘次地方溝通協調會議，蔡適應和團隊會持續敦促中央和地方齊心整治，讓未來豪大雨來臨時，居民可以不用擔心淹水。

蔡適應 水利署

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