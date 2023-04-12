中橫關原災害搶修路段 4月17日起增加1時段放行
中橫公路台8線117.4公里處關原災害搶修路段，因施工採每日4時段放行，17日起將增加下午5時放行10分鐘，通行時間皆有人員現場警戒、管制。
公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段今天發布新聞稿指出，中橫公路台8線117.4公里處關原災害搶修路段，管制路段為114.6公里（關原）至120.6公里（金馬隧道），因施工需求，採每日4時段開放通行，17日起將增加1時段放行。
四工處太魯閣工務段指出，調整後每日放行時段分別為上午7時至8時、10時至10時10分、中午12時至下午1時、下午3時至3時10分及下午5時至5時10分，其餘時段封閉。
四工處太魯閣工務段指出，放行時段皆有搶修團隊現場警戒，視邊坡狀況機動放行，因路段仍屬搶修復建階段，放行期間如遇強降雨、濃霧等無法監看邊坡，或持續落石，不排除立即停止放行。
台8線117.4公里處關原路段，去年4月26日因地震及山區降雨等影響後，發生大規模崩塌災害道路阻斷，6月8日搶通後，採管制放行至今。
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