台北宜蘭之間只有3條路 林聰池建議：替代道路精準分流

針對交通部長王國材今天表示，興建台62延伸到宜蘭、高鐵到宜蘭，做為改善雪隧塞車的兩大方向。宜蘭縣議員林聰池說，這兩大建設看10年之內能不能完成？目前連通台北與宜蘭就只有國5、台2及台9三條道路，在不懲罰用路人前提下，唯有做到鼓勵「精準分流」，才能對解決雪隧塞車有幫助。

林聰池說，交通管理手段很多，中央紓解雪隧塞車的態度必須更積極，他預計下周在縣議會提出鼓勵改走替代道路的臨時動議，透過縣府向交通部建議；立委陳歐珀表示，這是地方民意，交通部應該要重視，他會在立法院交通委員會正式向中央提案。

林聰池表示，不管是高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化或尚在評估階段的台62線萬里瑞濱延伸到宜蘭頭城鎮，都還要花至少10年時間才可能實現，緩不濟急，難道用路人還要忍受10年塞車之苦？尤其是礁溪市區交通，連假就打結，所以他才要提出設ETC里程儲值，鼓勵改走北宜替代道路，「鼓勵是大方向，細節可再研議」。

他表示，的確在連假時，台9北宜公路及台2濱海公路的車流量會增加，但未達飽和，還能容許部分車流量，啟動鼓勵分流的時間也可以試著在北上高乘載開始之前，例如中午就啟動鼓勵用路人改走替代道路，提早上路北返，有助於紓解雪隧車流。

至於鼓勵方式，可以是走替代道路1公里，日後回饋走國道2公里或3公里免通行費，不就類似高公局目前連假推動的零時到清晨5時，免通行費的概念？

林聰池表示，他拋出一個鼓勵走替代道路的思考，如果交通部覺得可行性不大，那麼可有更好的方法嗎？總之目前「台9及台2兩條替代道路，未完全發揮分流功能」，中央應該更努力研議尋求對策。