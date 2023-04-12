花蓮富里鄉長當選放棄就職 6月18日補選投票
花蓮縣選舉委員今天舉行委員會議，考量補選完成期限及公所編列預算等選務籌辦時間等因素，通過富里鄉第19屆鄉長補選投票日期，確定於6月18日舉行補選投票。
選委會表示，富里鄉第19屆鄉長當選人張容榕未依宣誓條例，於今年3月24日完成宣誓，依規定視同缺額；花蓮縣政府函請選務機關依地方制度法第82條規定，於3個月內完成補選，應於6月23日前完成補選。
選委會日前邀集花蓮縣政府、花蓮縣警察局、玉里分局、富里鄉公所、富里鄉戶政事務所等機關召開選務業務會議會商後，提請委員會議討論，決議定於6月18日舉行投票，投票時間為上午8時至下午4時。
選委會將於4月13日發布富里鄉第19屆鄉長補選公告，載明選舉種類、名額、選舉區畫分、投票日期及投票起止時間，及候選人競選經費最高金額等事項。
選委會表示，有關候選人登記公告選委會將於4月18日發布候選人登記期間、地點、應備具表件及應繳納保證金數額等事項公告。鄉長補選候選人登記自4月18日至4月26日於富里鄉公所領取，或於選為會及富里鄉公所官方網頁下載。候選人登記自4月24日起至26日，每日上午8時至12時，下午1時30分至5時30分於富里鄉公所受理。
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