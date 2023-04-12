任基隆消防局長遭議員質疑 向永財：專業無庸置疑

基隆市消防局今天舉行新任局長向永財就職典禮，對於議員質疑專業能力，向永財表示，他從消防基層做起至今已42年，專業能力無庸置疑。

謝國樑出席就職典禮接受媒體聯訪表示，向永財從基層消防員做起，民國70年起擔任救火工作至今已42年，向永財歷練豐富，從現任消防局第2大隊大隊長轉任消防局長，他任命向永財擔任消防局長，很重要意義是消防員也有機會擔任消防局長。

謝國樑說，他在還沒就任基隆市長前，向永財已多次向他反映希望能增加更多人力和物力，投入保護市民生命、財產安全，他允諾未來會增加編列預算，帶給市民更安全的環境。

對於外傳向永財退休後再被派任消防局長，基隆市議員鄭文婷受訪時質疑沒有受過簡任官等訓練，是否有資格擔任消防局長，消防局是非常講究專業單位，一旦發生災難，局長必須在第一線指揮調度，專業能力有待考驗。

對此，向永財向中央社記者說，外界可能誤會，目前他還在職沒有退休，謝國樑是以政務官派任他擔任消防局長，依法不需受過簡任官等訓練，且他從消防基層做起至今已42年，曾任小隊長、分隊長、科長、主任和大隊長，專業能力無庸置疑。

談到消防人力問題，向永財指出，基隆市消防局編制人數為299名，目前僅272名相差27名人員，預計明年和民國114年會增加各5名人員，民國115年則增加10名人員，盡快將缺額補足，增加救災人力。