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推國產木材 台東林管處攜手公東高工全台巡迴家具展

中央社／ 台東縣12日電
林務局台東林管處與公東高工攜手創作國產材特色家具，14日起於全國進行「有林真好－國產木材家具」巡迴展，預計於8月底前於北、中、南3區分區巡迴展出，在綠色消費的百年大計中，「國產的材好」國產木材最能適應台灣氣候，好用且耐久，邀請民眾前往各展場參觀。圖為具原民風的長凳。圖／中央社（台東林管處提供）
林務局台東林管處與公東高工攜手創作國產材特色家具，14日起於全國進行「有林真好－國產木材家具」巡迴展，預計於8月底前於北、中、南3區分區巡迴展出，在綠色消費的百年大計中，「國產的材好」國產木材最能適應台灣氣候，好用且耐久，邀請民眾前往各展場參觀。圖為具原民風的長凳。圖／中央社（台東林管處提供）

林務局台東林管處與公東高工攜手創作國產材特色家具，14日起於全台進行「有林真好－國產木材家具」巡迴展，預計8月底前，先後於中、南、北3區分區巡迴展出。

林務局台東林管處今天發布新聞稿表示，台東公東高工是培育木材加工及工藝創作人才的搖籃，更是發展國產家具產業的重要據點，學校培訓出的選手參加國際技能競賽屢獲佳績，木工技術深獲世界肯定，設計製作的家具亦獲各界人士青睞及喜愛，特別是傳統接榫、結構接合工料等技術。

近年在林務局及台東林管處導入多項資源支持下，公東高工於人才培力及產業發展上扎根前行，這次家具展絕大部分產品，均是運用國產木材結合木工技巧，並加入原住民文化及工藝，將文化元素與傳統技藝巧妙融入家具產品，期待讓國人在接觸溫潤質感國產材家具的同時，更能認識其特殊紋路及材質特性，感受使用低碳足跡國產材家具的價值與優勢。

根據新聞稿，這次展出的作品運用了包括疏伐木紅檜、台灣杉、柳杉及漂流木紅檜、牛樟、扁柏等。

師生依不同樹種材料特性設計及製作產出高方桌、併板方餐桌、達悟圓桌、書桌、辦公桌、併板魯凱餐桌、方凳、原民風矮櫃、原民風長凳、板型餐椅、原民風魚簍燈、圓滿、螢幕架等28款做工精緻及蘊含美學概念的家具，展售期間歡迎大家前往選購。

台東林管處表示，3場家具巡迴展14日首場將於台中總太地產北屯區共好超市（台中市北屯區環太東路477號）與東勢林管處合作開展，展期至4月23日；第2場與屏東處合作自5月25日至6月5日於高雄左營新光三越10樓展出；第3場與新竹處合作，自8月17日至8月28日於竹科管理局尼尼館展出。

台東林管處長吳昌祐表示，這次家具展是與公東高工合作推動國產材加值計畫的第3年成果，目的是使國人更認識及使用國產材，讓國產材成為提升居家生活品質及兼顧友善生態環境產業發展的具體實踐，更呼應政府積極推動淨零政策的核心主軸；在綠色消費的百年大計中，「國產的材好」國產木材最能適應台灣氣候，好用且耐久，邀請民眾前往各展場參觀，攜手支持國產材優質產品。

台東

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