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花蓮鹽寮路面龜裂、海堤破損 工務段將請專家設計補強

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣議員魏嘉賢（中）指出，壽豐鄉鹽寮村的台11線公路8.5公里處，出現路面大範圍龜裂，請花蓮工務段改善。圖／花蓮縣議員魏嘉賢提供
花蓮縣議員魏嘉賢（中）指出，壽豐鄉鹽寮村的台11線公路8.5公里處，出現路面大範圍龜裂，請花蓮工務段改善。圖／花蓮縣議員魏嘉賢提供

花蓮縣壽豐鄉鹽寮村的台11線公路8.5公里處，近日出現路面龜裂異常，空拍可見海堤有破損的情況。公路總局第四區養護工程處花蓮工務段說明，該路段是因為海浪侵蝕所造成的邊坡流失，先以回填土方的方式補強，請專家技師設計，未來規畫用太空包裝混凝土，阻止海浪淘刷。

花蓮縣議員魏嘉賢接獲陳情，指出壽豐鄉鹽寮村的台11線公路8.5公里處，出現路面大範圍龜裂，立即向花蓮工務段聯繫，請派員前往現場檢查與修繕。

花蓮工務段長陳麗華表示，該路段受到海浪嚴重侵蝕」淘刷，導致海堤持續後退，工務段已派員到現場搶災，發現擋土因自然侵蝕結構破損。

陳麗華說，已請技師專家現場檢視，討論將如何延緩海浪淘刷，初步構想是混凝土裝在太空包裡，放置在海堤阻止海浪侵蝕，還需要時間做細部設計，擬定搶修策略，若確認可行，將爭取經費辦理，

4年前，台11線7.5公里處被人發現護岸旁，出現一座長約12公尺、寬約8公尺、深約10公尺的天坑，成因也是海蝕所造成，花蓮工務段當時以回填土方的方式，減緩邊坡流失的狀況。另今年3月在台11線8.6公里處，路基同樣因海浪掏刷災害，工務段搶修施工。

魏嘉賢呼籲，工務段要更加全面地掌握台11線全線的路況，畢竟類似的情況已經發生數回。他表示，這段公路維繫東海岸的交通，許多民眾的生活都與它息息相關，請工務段一定要多加重視，並加強巡查與維護的工作，以保障用路人安全。

台11線公路8.5公里處，受到海浪侵蝕影響，近日出現路面龜裂異常，空拍可見海堤有破損的情況。圖／花蓮縣議員魏嘉賢提供
台11線公路8.5公里處，受到海浪侵蝕影響，近日出現路面龜裂異常，空拍可見海堤有破損的情況。圖／花蓮縣議員魏嘉賢提供

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