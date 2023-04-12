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推南島文化首都 台東縣府聘孫大川為圖書館名譽館長

中央社／ 台東縣12日電
台東縣長饒慶鈴（左）聘前監察院副院長孫大川（右）為台東縣立圖書館總館名譽館長，12日親自頒發證書，盼借重孫大川的專長，建構以南島文化為主的台東縣總圖典藏特色。圖／中央社（台東縣政府提供）
台東縣長饒慶鈴（左）聘前監察院副院長孫大川（右）為台東縣立圖書館總館名譽館長，12日親自頒發證書，盼借重孫大川的專長，建構以南島文化為主的台東縣總圖典藏特色。圖／中央社（台東縣政府提供）

為落實南島文化首都的縣政推動，台東縣長饒慶鈴聘任台東優秀子弟、前監察院副院長孫大川為台東縣立圖書館總館名譽館長，借重他營造具有南島文化特色的圖書館。

依台東縣政府資料，孫大川是台東縣卑南鄉下賓朗（pinaseki）部落人，是台東非常優秀學者，為比利時魯汶大學漢學碩士，曾任行政院原住民族委員會首任政務副主委、原民員會主委、監察院副院長等職，為台灣原住民作家，創辦「山海文化雜誌社」出版「山海文化」雙月刊，其文學研究、文學評論及書法造詣高深，是台灣藝文界的瑰寶。

孫大川曾在多所大學任教講學，在他的努力推動下，讓原住民知識菁英及原青有機會闡述自族文化圖像，使原住民族文化價值重新被肯定成為台灣最彌足珍貴的文化精髓。

饒慶鈴今天頒發聘書，期望借重孫大川對台東原民文化的卓越領域，對於台東縣總圖館藏、保存、管理、服務、推廣及南島特色營造，提供相關軟硬體及功能建議，作為總圖努力方向。

饒慶鈴也提到，從考古、習俗、生活型態及文化等諸多現象，都證明台東在南島語系重要性，希望借重孫大川的專長，建構以南島文化為主的台東縣總圖典藏特色，期望匯集更多與南島的交流及連結，未來人們想要認識南島文化，來台灣第一個選擇將是台東，而台東也將透過南島與世界接軌。

台東縣政府文化處今天新聞稿表示，3月29日國家圖書館辦理的「111年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告發布記者會」上，台東縣立圖書館從體制營運、空間營造、閱讀推廣、館藏充實等閱讀資源與服務量能推動及努力下，獲頒「城市閱讀力績優城市表現」成果獎項殊榮。

而台東居民最愛上圖書館，每人每年到館5.63次排名第1，未來新建館的營運特色發展，亦將成台台東文化風格新據點，期盼串連南島文化與閱讀行為，打造台東城市閱讀品牌。

孫大川 圖書館 饒慶鈴

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