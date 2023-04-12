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台東捕獲今年第1尾黑鮪魚 船長興奮這麼說

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東新港籍漁船南興號今天清晨在成功外海，以延繩釣方式釣獲一尾重達244公斤的黑鮪魚，是今年台東第一尾，船長鄭正愛開心與自己捕捉的黑鮪魚合影紀念。圖／讀者提供
台東新港籍漁船南興號今天清晨在成功外海，以延繩釣方式釣獲一尾重達244公斤的黑鮪魚，是今年台東第一尾，船長鄭正愛開心與自己捕捉的黑鮪魚合影紀念。圖／讀者提供

台東新港籍漁船南興號今天清晨在成功外海，以延繩釣方式釣獲一尾重達244公斤的黑鮪魚，是今年台東第一尾，最後以23萬1800元拍出。船長鄭正愛開心說：「是個好彩頭」。

「沒想過會是捕到黑鮪魚！」鄭正愛說，這尾黑鮪魚拉了1個多小時才順利把魚拉上船，但一開始沒想過黑鮪魚，可能是其他大魚，出水面才知道中獎了，心情超爽。

新港籍漁船南興號，清晨5點多在成功外海，用延繩釣方式捕獲一尾黑鮪魚，船隻返港後，碼頭邊就不少民眾等待，只見機械吊臂從船艙吊起重達244公斤的魚體，現場響起歡呼。

魚體經過處理後，下午2點舉行拍賣，由於是第1尾，吸引不少買家競標，拍賣過程相當競爭，從每公斤100元開始喊價，一路往上飆，最後喊到每公斤950元3次後，以總價23萬1800元拍出。

每年4月至6月份，正值黑鮪魚的產卵期，魚群會隨著黑潮北上，因此，漁民都會前往綠島及蘭嶼黑潮流經的海域捕捉，成為東部黑鮪魚漁場之一。

新港區漁會表示，漁民捕捉黑鮪魚大多以「延繩釣」方式為主，一來可以節省人力外，也能保持魚體鮮度，讓魚身肉質不受破壞，市場拍賣價格相對比較好一點。

新港漁港碼頭機械吊臂從南興號船艙吊起重達244公斤的魚體，現場響起歡呼。圖／讀者提供
新港漁港碼頭機械吊臂從南興號船艙吊起重達244公斤的魚體，現場響起歡呼。圖／讀者提供

黑鮪魚 台東 黑潮

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