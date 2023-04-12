0206花蓮地震2項紀念裝置 將於9月揭幕

花蓮0206地震距今5年，花蓮縣文化局爭取震災善款，將於防災教育園區、雲翠大樓舊址前設置紀念裝置，由吳建福、蔡文慶2名藝術家操刀創作，預計今年9月揭幕。

2018年2月6日深夜，花蓮發生芮氏規模6.0地震，花蓮市震度達7級，造成地震4棟建物傾斜倒塌，釀成17死200多人輕重傷。

花蓮縣文化局今天舉辦0206地震紀念裝置藝術設置案作品發表交流會，藝術家以簡報說明作品創作理念，花蓮縣文化局指出，作品預計7月完工，期間還會舉辦地震防災教育講座及藝術工作方，2件紀念裝置則配合花蓮防災教育園區9月完工後一同揭幕。

蔡文慶的作品「冬日最後一朵雲」將放置於雲翠大樓舊址前的萬壽抽水站旁綠地，他分享作品是以白大理石、黑大理石組成的3件立式作品，象徵花蓮人遭逢巨變展現的堅韌精神。其中，石刻鐘錶，讓時間停留在震災發生霎那，並徵選14首詩文，悼念不幸在雲翠大樓罹難的14名住戶。

吳建福介紹作品「洄」，將花蓮大山、大海抽象呈現，作品正面像中央山脈也像潮汐，從上方看則有地震波，讓地震波與自然連結。因作品放置在防災教育館前方，也特別增加地震教育含義。作品下方裝有地震波感應器，偵測到地震波後，燈光會呈紅色發出警示訊號，沒地震時則呈現藍色光源代表安全狀態，希望透過作品傳達與災害共存的議題。