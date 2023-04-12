花蓮設0206地震紀念裝置藝術 正視災害議題

花蓮0206地震距今5年，花蓮縣文化局擇定於防災教育館、雲翠大樓舊址前設置紀念裝置，邀請藝術家吳建福、蔡文慶設計。兩位藝術家透過幾何線條與雲朵為意象，顯示地震的無情與災後重建的希望，9月正式亮相，盼藉由紀念裝置，紀錄地震的始末，撫平地震傷痕，正視災害議題。

2018年2月6日深夜，花蓮發生芮氏規模6.2地震，當時花蓮市震度達到7級，造成雲門翠堤等4棟大樓倒塌、17人罹難，是在地人近年印象深刻的大地震。

文化局爭取震災善款辦理「花蓮0206地震紀念裝置藝術設置案」，今天辦理作品發表交流會，由吳建福與蔡文慶老師說明創作理念。吳建福的作品「洄」將設於花蓮縣防災教育館前廣場，蔡文慶的作品「冬日最後一朵雲」設在雲翠大樓舊址前的綠地。

吳建福表示，作品「洄」以花蓮的大山大海為背景，自然山水意象轉換為抽象，用幾何線條設計，看上去彷彿是一座山依傍在太平洋，不過俯瞰作品像地震波，將地震與自然連結。

作品透過感應，依據防災教育館裡的地震波，轉化為訊號，亮起紅燈警示地震來襲。吳建福說，經過視覺、造型、作品等呈現地震，是很新穎的嘗試。

蔡文慶指出，作品設計在雲翠大樓舊址前、萬壽抽水站旁的一塊空地，以歷史、教育與撫慰為主題，命名為「冬日最後一朵雲」，冬天代表災害的發生，最後一朵雲則象徵春天將來臨，用意是不幸的事已過去，展現居民面對巨變的堅韌精神。

蔡文慶說，作品周圍有14首詩與花朵，代表0206地震的罹難者；中間有石頭刻成的時鐘，顯示地震發生的日期、時間，民眾推動時鐘會搖動，就好像地震的瞬間，具有教育意義。