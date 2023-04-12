320公斤「蘇澳第一鮪」進港 近10年來最重
蘇澳籍漁船「再發68號」最近在外海捕獲黑鮪魚，今天進港過磅後竟有320公斤，經當地漁會判定為今年「蘇澳第一鮪」，且是近10年來最重的「蘇澳第一鮪」，預定15日拍賣。
每年4到7月是宜蘭縣黑鮪魚魚汛期，黑鮪魚營養價值高、肉質鮮美，一向讓喜愛海鮮老饕趨之若鶩。蘇澳鎮南方澳漁港過去一直是台灣黑鮪魚主要產地之一，素有「北蘇澳、南東港」之稱。
蘇澳籍漁船「再發68號」最近在外海捕獲一尾黑鮪魚後，原本預估重量190公斤，漁船今天上午進港過磅後竟有320公斤。蘇澳區漁會派員認定是活魚上鉤，符合今年「蘇澳第一鮪」相關要件。
蘇澳區漁會理事長蔡源龍說，今年「蘇澳第一鮪」打破近10年來「蘇澳第一鮪」最重紀錄，預定15日拍賣，也象徵今年當地黑鮪魚季來臨。
今年「屏東第一鮪」已在4月7日拍賣，以每公斤新台幣1萬200元高價賣出。
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