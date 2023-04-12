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南方澳第一鮪誕生 320公斤近10年最重

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
再發68號船長李家豪（左）與蘇澳區漁會理事長蔡源龍（右）。圖／民眾提供
再發68號船長李家豪（左）與蘇澳區漁會理事長蔡源龍（右）。圖／民眾提供

宜蘭縣蘇澳籍漁船再發68號昨日捕獲大型黑鮪魚，今早回南方澳漁港秤重，重達320公斤，為近10年最重第一鮪，且符合「南方號第一鮪」標準，周六將舉辦拍賣會，揭開2023蘇澳黑鮪季序幕。

再發68號船長李家豪表示，4月10日出船，11日清晨在外海中魚，船員通知中魚後出動魚具等，前後只花了10多分鐘就撈捕上船，當時周邊作業漁船還有10多艘。捕獲後先自行秤重約190公斤，通知蘇澳區漁會後返航。

蘇澳漁會理事長蔡源龍表示，該鮪經審查小組秤重達320公斤，符合蘇澳籍漁船捕獲、180公斤以上、活魚上鉤3要件，成為今年的「南方澳第一鮪」，也是近10年最重的第一鮪；總幹事陳春生指出，本周六上午9時舉辦拍賣會，地點待定，將邀請與會人士一同品嘗黑鮪魚，為今年黑鮪季節拉開序幕。

李家豪今年32歲，家中有漁船，從小跟在長輩後面幫忙拿漁獲等等，對捕魚事務較熟稔，一路程為討海人，25歲當上船長，僅僅7年就撈捕到「南方澳第一鮪」，目前還沒想好要怎麼慶祝。

根據蘇澳鎮公所農業課資料，去年第一鮪重270公斤，以每公斤7025元價格，賣出189萬元餘；今年「屏東第一鮪」重186公斤，在副總統賴清德協助拍賣下，每公斤價達1萬200元，總價189萬元賣出。

蘇澳籍漁船再發68號昨日清晨捕獲黑鮪魚，重320公斤，成為今年南方澳第一鮪。圖／民眾提供
蘇澳籍漁船再發68號昨日清晨捕獲黑鮪魚，重320公斤，成為今年南方澳第一鮪。圖／民眾提供

蘇澳 李家豪 拍賣會

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