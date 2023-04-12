相中手搖飲商機 花蓮辦調製文旦飲比賽

許多人愛喝手搖飲，台灣飲料的品項與變化也越來越多，店家密度相當可觀。看中手搖飲市場商機，農委會花蓮區農改場將舉辦文旦手搖飲調製競賽，總獎金上看新台幣25萬元。

根據經濟部統計，台灣飲料店2022年的營業額已超過新台幣1000億元，且據資料顯示，截至去年底全台飲料店數已近3萬家，儼然是手搖飲王國。

配合市場潮流，同時推廣文旦，行政院農業委員會花蓮區農業改良場舉辦文旦手搖飲調製競賽，邀請高中職及大專校院餐旅或食品營養相關科系的在學學生組隊參賽，報名自今天起至4月17日截止，以電子郵件或紙本擇一方式報名。

花蓮區農改場表示，參賽的文旦飲品需含有10%以上果汁果肉，將由業界專業評審選出優勝隊伍；比賽總獎金達25萬元，而且主辦單位將媒合優勝者與手搖飲業者合作進行試賣。這項活動將挑戰10公噸的文旦果肉，約可調製20萬杯手搖飲。

花蓮區農改場指出，自2019年起研發引進並改良文旦加工設備，建置「精油刮取機」、「文旦分切機」以及「柚肉分離機」，並將設備整合串聯成一貫化的機械加工程序，達到「全果利用」。

花蓮文旦主要產區在瑞穗鄉，種植面積800公頃，產量約4000萬台斤，而文旦「格外品」年產量約4000公噸，這些不符市場大小、外觀等規格的產品，透過高效率加工流程，可生產果醬、柚皮糖、飲品、精油、清潔劑、香氛等產品。