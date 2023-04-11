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大陸環台軍演驚擾？台東漁民捕獲50尾地震魚 專家：技術好

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東魚販今天貼文，「漁民1次捕獲近50尾地震魚」，地方議論紛紛。記者卜敏正／翻攝
台東魚販今天貼文，「漁民1次捕獲近50尾地震魚」，地方議論紛紛。記者卜敏正／翻攝

台東成功漁港魚商今貼文，指有漁民出海捕魚一次捕獲400餘公斤、近50尾俗稱地震魚的皇帶魚，過去從沒看過，眾人都在問「海底發生什麼事情？」有漁民猜是前天花蓮地震影響，也有人認為「對岸可能在海底演習」驚擾地震魚，但專家認為是「漁民技術好」。

「我看到了也嚇一跳！」新港區漁會總幹事陳俊銘表示，過去只有看過1、2尾，從來沒有一次出現這麼多地震魚，經過了解是花蓮地區漁船出海捕獲、販售成功這邊魚販。

台東成功阿春新鮮魚貨的王俞文表示，該漁船是小船、不是定置漁網，捕到的地震魚最大尾19公斤、小尾約7公斤，過去一般漁船每次出海能捕到1尾就不錯，3尾已很少見，沒有想到這次能夠捕到近50尾。

王俞文說，她80歲父親也說「從來沒有看過」，地方為此議論紛紛、都在問發生什麼事？有漁民猜測「和前兩天花蓮地震有關」，也有人說「可能對岸正在海底演習」，才驚擾這麼多地震魚。

農委會成功水產試驗所主任何源興表示，魚若受驚擾就不會吃餌，因此若是餌釣、一般來講不是受驚擾的魚。據了解，這是花蓮地區某漁民以延繩釣法釣得，該漁民對於釣皇帶魚有獨特技法，也能掌握魚的棲息地，才能一次釣到這麼多。

皇帶魚又稱勒氏皇帶魚，俗名龍宮使者、地震魚，通常生活在200至500公尺海域，屬於肉食性生物，以小型魚類作為主食是輻鰭魚綱月魚目皇帶魚科的其中一種。

台東魚販今天貼文，「漁民1次捕獲近50尾地震魚」，地方議論紛紛。記者卜敏正／翻攝
台東魚販今天貼文，「漁民1次捕獲近50尾地震魚」，地方議論紛紛。記者卜敏正／翻攝
台東魚販今天貼文，「漁民1次捕獲近50尾地震魚」，地方議論紛紛。記者卜敏正／翻攝
台東魚販今天貼文，「漁民1次捕獲近50尾地震魚」，地方議論紛紛。記者卜敏正／翻攝

地震魚 漁民 花蓮 台東

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