大陸環台軍演驚擾？台東漁民捕獲50尾地震魚 專家：技術好

台東成功漁港魚商今貼文，指有漁民出海捕魚一次捕獲400餘公斤、近50尾俗稱地震魚的皇帶魚，過去從沒看過，眾人都在問「海底發生什麼事情？」有漁民猜是前天花蓮地震影響，也有人認為「對岸可能在海底演習」驚擾地震魚，但專家認為是「漁民技術好」。

「我看到了也嚇一跳！」新港區漁會總幹事陳俊銘表示，過去只有看過1、2尾，從來沒有一次出現這麼多地震魚，經過了解是花蓮地區漁船出海捕獲、販售成功這邊魚販。

台東成功阿春新鮮魚貨的王俞文表示，該漁船是小船、不是定置漁網，捕到的地震魚最大尾19公斤、小尾約7公斤，過去一般漁船每次出海能捕到1尾就不錯，3尾已很少見，沒有想到這次能夠捕到近50尾。

王俞文說，她80歲父親也說「從來沒有看過」，地方為此議論紛紛、都在問發生什麼事？有漁民猜測「和前兩天花蓮地震有關」，也有人說「可能對岸正在海底演習」，才驚擾這麼多地震魚。

農委會成功水產試驗所主任何源興表示，魚若受驚擾就不會吃餌，因此若是餌釣、一般來講不是受驚擾的魚。據了解，這是花蓮地區某漁民以延繩釣法釣得，該漁民對於釣皇帶魚有獨特技法，也能掌握魚的棲息地，才能一次釣到這麼多。