收到核准公文了！ 基隆四接公投連署正式對外募500個連署點

基隆市長謝國樑核准四接公投連署案，但被中選會指違反地方公投自治條例，爭議未歇。公投連署案提案人王醒之今天表示，昨天已收到基隆市政府的核准的正式公文，今天開始正式對外募集500個公投連署點。

王醒之說，昨日收到基隆市政府的正式公文，公文內容指出，基隆護海公投「合於規定」，目前尚在等待基隆市選舉委員會提供正式的連署格式，只要表格一到馬上就會展開第二階段連署工作。

王醒之說，守護外木山行動小組今天開始正式對外募集500個公投連署點，募集連署點，是起跑前的重要暖身，邀請大家一起來反對填海造地，守護基隆的港、基隆的海。他希望熱心店家願意放置空白連署書供市民索取，熱心的個人也非常歡迎，一起協助將連署書發給身邊的親友，讓更多的基隆人保護自己的家園。

對於內政部不斷宣稱這不是「地方自治事項」，王醒之要求內政部長林右昌看看「基隆護海公投」的公投主文，「我們不能保護自己的水產動植物保育區嗎？」。

王醒之指出，公投主文寫明：「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於「基隆市水產動植物保育區」填海造地？」很明確是地方自治。

王醒之表示，不管未來內政部、中選會如何認定，守護外木山行動小組都會持續推動，並堅持下去，反對填造陸，保護基隆的海洋。

基隆市長謝國樑指出，基隆市政府認為此案牽涉海洋、環保與港域，依地方制度法條文規定是符合公投要件，市府認為提案人是屬於第一次補正的補充說明，憲法賦予地方自治精神，若地方有明確行政處分，法律是能解決爭端，故補充說明進行文字修正完備後，可進入第二階段連署。

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