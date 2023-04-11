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地方想發動罷免 謝國樑：他們就是輸得不甘心

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目「新聞不芹菜」專訪。圖／ 基隆市政府提供
基隆市長謝國樑今天在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目「新聞不芹菜」專訪。圖／ 基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目「新聞不芹菜」專訪，謝國樑表示，現在已經有人在地方發動，他們就是輸得不甘心，覺得基隆是他們的，怎麼會執政8年後吐回去，他平常心看待，持續做喜歡的事。

日前民調結果顯示，謝國樑上任百日滿意度達七成，謝國樑在節目中表示覺得時間還不夠，做好市政工作就像養大孩子一樣，會把握住每一天、每一刻，用正面態度把每一件事情做好。

對於基隆捷運，謝國樑指出，捷運是城鎮開發的有效運具，捷運助益是能開發城鎮並繁榮地方發展，但他與民眾溝通了解後，發現對通勤族而言，捷運不一定是優先選項，台鐵直達車或許是個好方法。他是認真要興建捷運，並沒有反對，但應要思考整體財政負擔能力，繁榮地方是他的工作。

謝國樑表示，當一聽到捷運地方負擔額增加至53億元感到錯愕，他在與交通部會晤過程中，提出延長分期還款期限，不要讓基隆財政遇到困難，他認為負擔的53億元不會是最終數目，而市府都發處會訂定容積移轉要點，透過容積銀行釋出容積，增加收益財源。

至於，護海公投進展，謝國樑指出，市府認為牽涉海洋、環保與港域，依地方制度法條文規定是符合公投要件，提案人第一次補正補充說明，憲法賦予地方自治精神，若地方有明確行政處分，法律是能解決爭端，故補充說明進行文字修正完備後，就可進入第二階段連署。

有關施政百日進展，謝國樑表示，基隆市政府早在中央之先，今年初致力打造「行人友善」城市，在學校周邊及重要路口都畫上綠班馬，讓車輛重視並禮讓行人，要讓基隆成為全國對行人最友善城市。

而大家關心青年電動機車政策，謝國樑提及，中華汽車昨天到訪並展示屬於白牌的車款emoving勁炫125，廠商表達參與專案意願。

對於地方有人說要罷免一事，謝國樑表示，現在已經有人在地方發動，他們就是輸得不甘心，覺得基隆是他們的，怎麼會執政8年後吐回去，他平常心看待，持續做喜歡的事。

基隆捷運 謝國樑 黃光芹 罷免

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