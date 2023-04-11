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偏鄉行的正義 花蓮富里鄉民連署爭取台鐵增加快車停靠

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣富里車站平日每天南下北上僅班快車停靠，鄉民連署向台鐵爭取增班。圖／富里鄉公所提供
花蓮縣富里車站平日每天南下北上僅班快車停靠，鄉民連署向台鐵爭取增班。圖／富里鄉公所提供

花蓮富里鄉位於縣境最南端，人口數近萬人，每天僅11班對號快車，與鄰近台東縣池上鄉相比，班次少了許多。多位鄉民連署，向台鐵局爭取增加快車班次，今天由代理鄉長江東成代表遞交連署書，台鐵花蓮運務段長吳金添允諾代轉給上級了解。

富里鄉公所表示，富里鄉平日對號快車北上僅6班次、南下僅5班次；相較之下，池上鄉不足8000人，比富里少了約2000人，平日對號快車卻有14班，而玉里鎮人口2萬2000人，平日也有16班對號快車停靠。

此外，富里車站北上對號快車僅有1班次，下午也僅有3班次，晚間6時以後就沒有快車可以北上到花蓮、台北；南下則是下午2時到晚間8時都是空窗期，長達6小時沒有對號快車停靠，讓鄉民覺得非常不公平，有差別待遇。

鄉公所從民國109年開始一直到去年，屢次向台鐵局提案增加停靠班次，台鐵局都表示要再觀察旅客變化情況，評估增停的必要性，鄉民乘坐火車的基本權利一直被漠視。

代理鄉長江東成表示，鄉內人口老化嚴重，年紀大的鄉親更需要鐵路交通，但台鐵局僅依每天平均上車人數或整體運載量能做評估。其實，富里站因為對號快車班次少，旅客、鄉親只好轉到玉里或池上站搭火車，富里站的乘車人數其實被低估；且富里有鄉農會展售中心及知名稻草藝術季、名聞遐邇的六十石山金針花季、羅山瀑布等特色景點，觀光潛力無窮，更需要便捷的鐵路交通。

縣議員鍾素政也說，花蓮南區是以鐵路為主、公路為輔的交通網，希望台鐵能夠從善如流，增加快車停靠。

江東成表示，這次包括縣議員、鄉民代表、村長、社區理事長、農會、部落頭目等多人連署，向台鐵局爭取新自強、普悠瑪及太魯閣號增停富里站。今天遞交連署書後，也會函文給台鐵局，到富里鄉向鄉民說明，並結合立委、在地議員、代表等，持續為鄉親找回坐火車的基本權益。

花蓮縣富里鄉民爭取台鐵快車增班停靠，今天由代理鄉長江東成代表，在富里車站前遞交連署書。圖／富里鄉公所提供
花蓮縣富里鄉民爭取台鐵快車增班停靠，今天由代理鄉長江東成代表，在富里車站前遞交連署書。圖／富里鄉公所提供
花蓮縣富里鄉民爭取台鐵快車增班停靠，今天由代理鄉長江東成代表，在富里車站前遞交連署書。圖／富里鄉公所提供
花蓮縣富里鄉民爭取台鐵快車增班停靠，今天由代理鄉長江東成代表，在富里車站前遞交連署書。圖／富里鄉公所提供

台鐵 花蓮 老化

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