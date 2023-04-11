宜蘭市立幼兒園慈幼周本周末登場 推親子活動

春暖花開，宜蘭市立幼兒園在兒童節過後，為小朋友安排的慈幼周活動即將展開，包括這周六的親子運動會與下周六的親子健走，健走活動的當天剛好是「世界地球日」，大家可以拿二手玩具到現場兌換環保好禮。

宜蘭市長陳美玲與市民代表會主席林智勇今天出席活動宣傳，陪著幼兒園的孩子們大玩蜈蚣競走、曲棍球等互動競賽，笑聲不斷，邀請幼童的爸媽或家人當天一起來參加慈幼周活動。

4月15日是「童心同心～讓愛飛揚」親子運動會，上午9點30半在光復國小五育館舉行，活動中有親子律動操、蜈蚣競走、人力宅急便、曲棍球趣味競賽，透過親子活動促進幼兒發展，增進和諧親子關係。

4月22日是「小腳丫大挑戰」親子健走，上午8點在宜蘭河濱公園橋下（籃球場旁集合），健走路線全程來回3公里，行走時間大約40分鐘。

陳美玲說，這次健走活動特別訂在4月22日「世界地球日」，以環保議題為主軸，沿途設置快手疊疊樂、歡樂對對碰、環保神射手等親子遊戲攤位，同時也安排二手玩具兌換站，透過兌換賦予玩具新生命，提供環保購物袋、文具組、小方巾等贈品。