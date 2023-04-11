快訊

遭4.5公尺巨鱷「拖入水底想活活溺死」 漁夫出神招撿回一命專家直呼奇蹟

宜蘭市立幼兒園慈幼周本周末登場 推親子活動

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市立幼兒園4月15日舉辦「童心同心～讓愛飛揚」親子運動會、22日是「小腳丫大挑戰」親子健走，歡迎家長陪孩子一起參加。記者戴永華／攝影
宜蘭市立幼兒園4月15日舉辦「童心同心～讓愛飛揚」親子運動會、22日是「小腳丫大挑戰」親子健走，歡迎家長陪孩子一起參加。記者戴永華／攝影

春暖花開，宜蘭市立幼兒園在兒童節過後，為小朋友安排的慈幼周活動即將展開，包括這周六的親子運動會與下周六的親子健走，健走活動的當天剛好是「世界地球日」，大家可以拿二手玩具到現場兌換環保好禮。

宜蘭市長陳美玲與市民代表會主席林智勇今天出席活動宣傳，陪著幼兒園的孩子們大玩蜈蚣競走、曲棍球等互動競賽，笑聲不斷，邀請幼童的爸媽或家人當天一起來參加慈幼周活動。

4月15日是「童心同心～讓愛飛揚」親子運動會，上午9點30半在光復國小五育館舉行，活動中有親子律動操、蜈蚣競走、人力宅急便、曲棍球趣味競賽，透過親子活動促進幼兒發展，增進和諧親子關係。

4月22日是「小腳丫大挑戰」親子健走，上午8點在宜蘭河濱公園橋下（籃球場旁集合），健走路線全程來回3公里，行走時間大約40分鐘。

陳美玲說，這次健走活動特別訂在4月22日「世界地球日」，以環保議題為主軸，沿途設置快手疊疊樂、歡樂對對碰、環保神射手等親子遊戲攤位，同時也安排二手玩具兌換站，透過兌換賦予玩具新生命，提供環保購物袋、文具組、小方巾等贈品。

市公所鼓勵大家在22日當天關掉家中冷氣、關燈１小時保護地球，走向戶外，在微風徐徐、綠草茵茵的宜蘭河畔與孩子完成健走里程。

宜蘭市長陳美玲與市民代表會主席林智勇與幼兒園的孩子，比賽蜈蚣競走。記者戴永華／攝影
宜蘭市長陳美玲與市民代表會主席林智勇與幼兒園的孩子，比賽蜈蚣競走。記者戴永華／攝影
健走活動的4月22日是「世界地球日」，現場安排二手玩具兌換站，提供環保購物袋、文具組、小方巾等贈品。記者戴永華／攝影
健走活動的4月22日是「世界地球日」，現場安排二手玩具兌換站，提供環保購物袋、文具組、小方巾等贈品。記者戴永華／攝影
宜蘭市立幼兒園4月15日舉辦「童心同心～讓愛飛揚」親子運動會、22日是「小腳丫大挑戰」親子健走，歡迎家長陪孩子一起參加。記者戴永華／攝影
宜蘭市立幼兒園4月15日舉辦「童心同心～讓愛飛揚」親子運動會、22日是「小腳丫大挑戰」親子健走，歡迎家長陪孩子一起參加。記者戴永華／攝影
宜蘭市長陳美玲與市民代表會主席林智勇，與幼兒園的孩子大玩曲棍球遊戲。記者戴永華／攝影
宜蘭市長陳美玲與市民代表會主席林智勇，與幼兒園的孩子大玩曲棍球遊戲。記者戴永華／攝影

親子 宜蘭 幼兒園

延伸閱讀

缺蛋荒！宜蘭市公所迎接植樹節 辦活動送樹苗與「扭蛋」

相關新聞

蘇澳變電所室內化工程 耗資2.49億預估明年5月完工

宜蘭蘇澳變電所室內化工程耗資2.49億元，工程將傳統電塔結構改為氣體絕緣的封閉設備，預計明年5月完工。立委陳歐珀表示，去...

行駛中橫公路注意看 3路段施工交管

台8線中橫公路149公里處慈雲橋、182公里處長春祠路段因上邊坡施工，即日起實施交通管制，連同原本117.4公里處關原災...

花兩千萬蓋間鐵皮屋？卑南鄉溫泉村活動中心超不友善

台東縣卑南鄉溫泉村活動中心，地方長者洽公發現，無障礙步道設計對輪椅族不友善，另因建築採鋼骨、鐵皮包覆，中午內部溫度逾40...

9026爭議謝國樑提分流 尖峰時段分AB線減少繞行時間

基隆往來南港的國道客運9026，每天有3000到4000人搭乘，因司機不足造成脫班嚴重造成爭議不斷，市長謝國樑今天表示，...

台東推合法微型露營場

台東縣外來露營客多，縣內目前有16處合法露營區，有31處露營區待審查，縣府推動微型露營場合法化，本月12日起到東河等鎮鄉...

周五到周日…基隆見書店 試辦24小時營業

基隆市東岸廣場1樓「見書店」本月起周五到周日24小時營業，基隆市長謝國樑昨天為書店創辦人陳顥樺、楊雅萍夫婦打氣。謝說，市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦