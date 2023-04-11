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蘇澳變電所室內化工程 耗資2.49億預估明年5月完工

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
立委陳歐珀（左一）爭取到2.49億元經費施作蘇澳變電所室內化工程，到場會勘了解預計工程內容。圖／陳歐珀服務處提供
立委陳歐珀（左一）爭取到2.49億元經費施作蘇澳變電所室內化工程，到場會勘了解預計工程內容。圖／陳歐珀服務處提供

宜蘭蘇澳變電所室內化工程耗資2.49億元，工程將傳統電塔結構改為氣體絕緣的封閉設備，預計明年5月完工。立委陳歐珀表示，去年爭取順安變電所是宜蘭重要供電樞紐，工期較長，蘇澳變電所是二次變電所，只需1年左右就可完工，他也會要求台電做好環境綠美化，勿讓變電所成嫌惡設施。

蘇澳變電所啟用逾70年，立委陳歐珀指出，傳統變電所電線電塔等設施裸露，既有礙都市景觀，也可能危及居民健康，過去發生變電所員工甚至小動物觸電意外，造成區域性停電，這次向台電爭取2.49億經費，施作室內化工程，保護變電所員工安全也改善蘇澳景觀，增加整體發展潛力。

台電表示，工程主要內容是以氣體絕緣設備（GIS）容納外露的變壓器、高壓電塔等，將帶電部分完全密封於容器中，創造3項優勢：縮小電力設備體積、提高維護人員工作安全性、避免電力設備遭鳥獸等外力碰撞引起停電，讓整體供電更加穩定。

縣議員謝正信說，108年時頻頻接獲民眾陳情，變電所外露設備發出噪音，影響健康；當時初步希望台電以回饋金的方式解決，由於經費問題，台電婉拒回饋金方案，承諾施作室內化工程改善，今年終於爭取到經費開工，希望明年5月1日完成。

陳歐珀說明，除了順安、蘇澳變電所室內化，也在爭取東港路變電所室內化，以及馬賽國小旁電纜地下化、三星大洲高壓電塔電纜地下化等工程，會顧及區域平衡，讓各鄉鎮能源設備均衡方展。

蘇澳變電所啟用超過70年，外露的變壓器的設備有安全與供電穩定性問題。圖／陳歐珀服務處提供
蘇澳變電所啟用超過70年，外露的變壓器的設備有安全與供電穩定性問題。圖／陳歐珀服務處提供
蘇澳變電所將施作室內化工程，立委陳歐珀召開施工說明會。圖／陳歐珀服務處提供
蘇澳變電所將施作室內化工程，立委陳歐珀召開施工說明會。圖／陳歐珀服務處提供
工程主要內容是以氣體絕緣設備（GIS）容納外露的變壓器、高壓電塔等，將帶電部分完全密封於容器中。圖／陳歐珀服務處提供
工程主要內容是以氣體絕緣設備（GIS）容納外露的變壓器、高壓電塔等，將帶電部分完全密封於容器中。圖／陳歐珀服務處提供

蘇澳 台電 陳歐珀

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