蘇澳變電所室內化工程 耗資2.49億預估明年5月完工

宜蘭蘇澳變電所室內化工程耗資2.49億元，工程將傳統電塔結構改為氣體絕緣的封閉設備，預計明年5月完工。立委陳歐珀表示，去年爭取順安變電所是宜蘭重要供電樞紐，工期較長，蘇澳變電所是二次變電所，只需1年左右就可完工，他也會要求台電做好環境綠美化，勿讓變電所成嫌惡設施。

蘇澳變電所啟用逾70年，立委陳歐珀指出，傳統變電所電線電塔等設施裸露，既有礙都市景觀，也可能危及居民健康，過去發生變電所員工甚至小動物觸電意外，造成區域性停電，這次向台電爭取2.49億經費，施作室內化工程，保護變電所員工安全也改善蘇澳景觀，增加整體發展潛力。

台電表示，工程主要內容是以氣體絕緣設備（GIS）容納外露的變壓器、高壓電塔等，將帶電部分完全密封於容器中，創造3項優勢：縮小電力設備體積、提高維護人員工作安全性、避免電力設備遭鳥獸等外力碰撞引起停電，讓整體供電更加穩定。

縣議員謝正信說，108年時頻頻接獲民眾陳情，變電所外露設備發出噪音，影響健康；當時初步希望台電以回饋金的方式解決，由於經費問題，台電婉拒回饋金方案，承諾施作室內化工程改善，今年終於爭取到經費開工，希望明年5月1日完成。