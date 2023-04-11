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行駛中橫公路注意看 3路段施工交管

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台8線中橫公路關原段因應災修工程，在連假過後，恢復為每天僅4時段放行。圖／資料照片、警方提供
台8線中橫公路關原段因應災修工程，在連假過後，恢復為每天僅4時段放行。圖／資料照片、警方提供

台8線中橫公路149公里處慈雲橋、182公里處長春祠路段因上邊坡施工，即日起實施交通管制，連同原本117.4公里處關原災害路段，共有3個路段管制通行，公路總局提醒用路人注意管制時間，事先規畫行程，以免因交管延誤。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段表示，台8線149公里慈雲橋路段，因道路上邊坡掛網施工，即日起至5月11日實施交管，每天上午7時至下午6時，採每2小時放行10分鐘，放行時間分別是上午7時至7時10分、9時至9時10分、11時至12時，下午2時至2時10分、4時至4時10分。晚間6時起到隔天上午7時，以及假日不交管。

182公里處長春祠路段則是因上邊坡搶修工程施工，即日起至5月10日，每天上午8時至下午5時，整點放行10分鐘，假日不交管。

另關原災害路段持續搶修，同樣執行交通管制，每天僅放行4次，放行時間為上午7時至8時、10時至10時10分、中午12時至下午1時及下午3時至3時10分，管制區間為114.6公里（關原段）至120.6公里（金馬隧道東端）。

此外，為維護橋梁安全，太魯閣工務段將於12日上午8時至下午1時，辦理中橫公路180.7公里寧安橋及182.7公里長春橋橋梁檢查作業，將機動實施交通管制，提醒用路人行經管制路段，請放慢車速，配合現場管制人員指揮，耐心停等或依序小心通行。

中橫公路 太魯閣

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